Трудитесь за себя и за солнце. И тогда получите хороший урожай

Картофельные посадки пропалываем и окучиваем. Желательно до смыкания кустов подкормить клубни, к примеру, фертикой «Картофельная-5».

С ранней капусты снимаем укрытие. Рыхлим посадки средних сортов этой культуры. Слабые растения подкармливаем органическим удобрением (1 л навоза на ведро воды), проливая по 0,5 л под каждое растение.

Для завязывания корнеплодов моркови и свёклы применяем раствор 10 г борной кислоты в 10 л воды. Этого количества удобрения хватит на 2 кв. метра. Вторая подкормка – это раствор 20 г соли в 10 л воды (на 10 кв. м). Через 14 дней процедуру повторите. Свёкла не любит кислой почвы и затенения. Учитывайте эти моменты.

Для посева отборных семян дайконов нарезаем гребни высотой 15 – 20 см и делаем рядки глубиной до 3 см. Тыквы и кабачки определяем в лунки по 2 растения, позже слабые удалите.

Луки и чесноки рыхлим и проливаем раствором 3 – 4 ст. ложек триходермина и 20 г медного купороса в ведре воды.

Если на томатах верхушки листьев скручиваются, растения мощные, а на кистях мало цветков – это от обильного увлажнения почвы и избыточного внесения азотных удобрений. Следует прекратить полив, закрыть в теплице двери и форточки и с 11 до 13 часов встряхнуть растения, чтобы произошло опыление, иначе в таких условиях томаты не завяжут плоды.

Примените ростовые вещества для завязи помидоров и проведите корневую подкормку томатов суперфосфатом (2 ст. ложки препарата на 10 л воды и влейте по 1 л раствора под каждое растение).

Бывает, что листья томатов направлены вверх под острым углом, а цветы опадают. Так бывает при высокой температуре в теплице, сухой почве, плохом проветривании, низкой освещённости. Поторопитесь исправить ошибки. Для ускорения налива плодов удаляйте на томатах первую кисть. После снятия плодов растения поливайте.

Вершинная гниль на томатах – результат недостатка влаги и плохого проветривания. Не исключено, что в начале плодоношения в почве был дефицит калия и магния. Вовремя поливайте и подкармливайте посадки оптимальными дозами удобрений, пасынкуйте растения. Сладкими томаты будут, если под кустами рассыпать кальцинированную соду из расчёта 300 г на 20 кв. метров. К тому же это защитит растения от фитофторы.

Скручивание листьев на томатах вниз может сигналить о заражении бактериальным раком. В этом случае на нижних листьях появляются язвочки, они вянут, буреют, усыхают. А на стеблях в разрезе можно видеть бурое кольцо.

При фосфорном голодании верхняя часть листьев томатов приобретает серо-зелёный цвет, а жилки становятся фиолетово-красными.

Старые листья сильно загибаются вниз, когда в почве избыток цинка. Нижняя часть листовых пластин при этом окрашивается в фиолетовый цвет. Молодые листья томатов скручиваются вниз при дефиците бора, меди и серы. Проведите подкормку микроэлементами.

Скручивание листьев вверх сигналит о недостатке кальция. При этом отмирает точка роста, а на плодах появляется вершинная гниль. Края листочков заворачиваются при недостатке калия. На старых листочках томатов развивается некроз, жилки бледнеют. Им надо дать питание.

Капусту от нашествия блошек опудривайте всё лето известковой пушонкой с интервалом в 5 – 7 дней. Можно обработать посадки этиловым спиртом (1 ст. ложка на 10 л воды). А против бабочки-капустницы в вечернее время примените водный раствор камфорного масла (1 ст. ложка на 10 л воды).

На завязывании кочанов капусты хорошо скажется полив раствором 1 г аскорбиновой кислоты, 60 г мочевины и 4 – 10 г суперфосфата в 10 л воды. Для профилактики килы пролейте капусту раствором 1 ст. ложки мела, 1 ст. ложки извести, разведённых в 10 л воды. При посадке средних и поздних сортов капусты обязательно проведите подокучивание до первых листочков. Тогда капустная муха не отложит опарыши под корни растений.

Если на грядку с капустой посадить 2 – 3 растения томатов, они будут отпугивать вредных насекомых. Кстати, защитниками овощных культур от блошек, белокрылок, капустных гусениц будут и посадки мяты перечной.

От мучнистой росы на огурцах, кабачках, тыкве поможет 1 ст. ложка мела, растворённая в 10 л воды.

Избыток азота усиливает размножение тли. Против неё на плодово-ягодных культурах используйте 1 стакан просеянной древесной золы, на 2 – 3 суток залитой 2 л воды. Раствор помешиваем, фильтруем и доливаем до 10 л. Кустарники и плодовые деревья мощно опрыскиваем сверху и снизу, повторяя процедуру через 3 дня.

Тля не выносит запаха чеснока, лука, табака. Применяйте и такие настои. Проволочник не пойдёт на грядки, по краям которых растут бархатцы.

Против парши хорошо работает такой состав: возьмите по 1 ст. ложке медного купороса, гумата, мочевины и 1 ч. ложку борной кислоты, растворите их в 10 л воды, добавив 40 г хозяйственного мыла.

Против слизней опрыскивайте почву раствором поваренной соли (1 кг на 10 л воды). Такого количества хватит на 10 кв. метров, только обрабатывайте грядки аккуратно, чтобы не погубить растения. Прикопайте на уровне почвы срезанные пластиковые бутылки с мылом, квасом или хлебным настоем. Это отличные ловушки для слизней.

Если на смородине желтеют нижние листья, значит, кустам не хватает азота. Листья голубовато-зелёного цвета, засыхающие по краям, сигналят о дефиците калия, а сморщенные и пузырчатые – о нехватке фосфора. При недостатке бора листья желтеют, скручиваются. Верхушки побегов растений засыхают, завязь опадает.

Бледно-зелёными листья бывают при дефиците меди. При нехватке молибдена у них возникает хлороз, а при нехватке марганца листья часто опадают. Поэтому применяйте сложные микроэлементы, они оздоровят посадки. При интенсивном росте растений пролейте их суперфосфатом (1 ст. ложка на 10 л воды).

Тыквенные растения высаживайте на навозную подушку под укрытие и плёнку. Удаляйте сорняки на землянике.

Ягодники обработайте от вредителей жидким дымом, крыжовник – 1-проц. раствором бордоской жидкости, а яблони – интавиром (2 таблетки на ведро воды). Тогда фрукты будут без червоточин. Плодовые деревья можно обработать гетероауксином или завязью, а через неделю провести повторную обработку.

После цветения сад хорошо отзовётся на подкормку сложным удобрением (2 – 3 ст. ложки гранул, богатых микроэлементами, разбросайте под деревьями и граблями заделайте в почву). Можно рассыпать до 200 г суперфосфата и калия.

Из трав, залитых водой в бочке, готовьте зелёное удобрение, оно будет равнозначно азотному. Вечерами прожигайте бумагу в теплице, ведь ночные температуры всё ещё низкие и тормозят развитие культур.

Валентина КОСЕНКОВА, агроном.

Вопрос – ответ

Кто погрыз редис?

Редис немного вылез из земли, и его с боков кто-то надкусил. Как отпугнуть грызунов?

О. ЖИГАРЕВА.

г. Корсаков.

На ваших грядках, скорее всего, столовалась мышь-полёвка. Разбросайте таблетки от грызунов «Шторм», и урожай уцелеет. Иногда редис повреждает совка – большая гусеница. Надо рыхлить почву, удалять сорняки и гусениц, опрыскивать растения суточным зольным раствором (100 г древесной золы на 10 л воды).