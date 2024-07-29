Понедельник, 29 июля, 2024
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ПРОБЛЕМА? ПРОБЛЕМА!

Труднодоступное море

Как добраться до пляжа?

Я пенсионерка, своего транспорта не имею. Очень люблю Охотское море, но добраться до него проблематично. Рейс автобуса № 174 Южно-Сахалинск – Охотское выполняется дважды в день в 8.30 и в 13.15. Салон переполнен пассажирами: детьми, бабушками, рыболовами… Быть может, у города найдётся возможность сделать дополнительные рейсы? Ведь сейчас обустроены пляжи, и там отдыхает очень много народу.

Поездки на такси не по карману: 1200 – 1300 рублей в одну сторону. Да и по Яндексу сложно вызвать таксомотор, поскольку адреса точного нет. Приметные точки разве что магазин и туалет в Охотском.

Добраться на Анивское взморье не легче. Автобусы из областного центра идут прямиком на автостанцию в Аниву. На пляж, что в паре-тройке километров, не заезжают. По жаре и по солнцу люди с детьми вереницей тянутся к морю. Думаю, никто бы не был против доплаты автотранспортному предприятию за «крюк» к морскому побережью.

Лето у нас короткое, и так хочется, чтобы встречи с Охотоморьем и Анивским заливом радовали, а не создавали нам проблемы.

Ольга Ерёменко, г. Южно-Сахалинск.

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