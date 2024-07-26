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Трудовой семестр будущих медиков российских вузов пройдет в сахалинских больницах

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68 будущих медиков –  студентов и ординаторов – прибыли на летнюю трудовую практику в Сахалинскую область. До конца августа они будут работать в медучреждениях региона.

Всероссийский медицинский трудовой проект «Галиотис» был впервые организован в прошлом годупри поддержке губернатора Валерия Лимаренко и в рамках проекта федерального агентства по делам молодёжи «Больше, чем работа».  Тогда один из 11 студентов принял решение вернуться на остров уже в качестве врача. После целевого обучения в ординатуре он будет работать в городской больнице им. Анкудинова. В этом году география проекта расширена – на Сахалин приехали студенты и ординаторы из 15 вузов страны, проходить практику они будут не только в учреждениях областного центра, но и в районных больницах.

– Это единственный проект на территории ДФО для участников студенческих медицинских отрядов. Главная цель создания «Галиотиса» – привлечение кадров через знакомство с возможностями региона в карьерном развитии, получении практического опыта, и замещении временных вакансий. В прошлом году был пробный запуск, и мы по получили много восторженных отзывов. В этом году количество участников увеличилось в 6 раз, – рассказал министр здравоохранения  области Владимир Кузнецов.

Для тех специалистов, которые решат строить свою профессиональную карьеру на территории Сахалинской области, региональное правительство предлагает меры поддержки: подъемные, обеспечение жильем, оплату аренды жилья. Также молодым специалистам оказывается помощь в решении вопросов, связанных с детским садом, школой, трудоустройством супругов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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