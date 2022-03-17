Трудовой семестр не для ленивых. Летом островной регион примет около 500 бойцов студотрядов

В 2022-м в регионе будут трудиться 200 студентов из Сахалинской области и около 300 ребят из Приморского и Хабаровского краев, Саха (Якутия), Ростовской и Амурской областей.

Направлений деятельности стало больше: строительное, педагогическое, рыбоперерабатывающее, сельскохозяйственное, нефтегазовое, туристическое, общественные коммуникации. Скоро появится отряд пассажирской транспортной компании.

Как сообщили в региональном агентстве по делам молодежи, на переработке рыбы можно будет заработать до 60 – 70 тысяч рублей в месяц. В других отраслях – от 35 тысяч рублей и выше при полной занятости. В прошлые годы у работодателей не было никаких претензий к студентам, ребята добросовестно выполняли свои обязанности.

Студенты педагогического отряда «Прибой» (СахГУ) работали вожатыми в детских оздоровительных лагерях, центрах региона и за его пределами, а также занимались профориентационной работой со школьниками.

– В педагогический отряд приходят ребята с геологического, биологического, строительного и юридического факультетов, – рассказала руководитель отряда «Прибой» Валерия Гордиенко. – За хорошую работу они поощряются поездкой за счет университета на обучающий форум или получают денежное вознаграждение. Но главное в отряде – настоящая студенческая атмосфера. Это коллектив единомышленников, где есть новые возможности для личностного роста.

Участники пожарно-спа­сательного отряда (в среднем в нем 10 – 15 человек) участвуют в учениях и тренировках, приобщают детей к здоровому образу жизни.

– Мы даем студентам навыки практической работы в чрезвычайных ситуациях, – рассказал руководитель отряда Андрей Завалишин. – В отряде в основном студенты таких направлений, как «педагогическое образование, профиль безопасность жизнедеятельности» и «техносферная безопасность». Но приходят и ребята, получающие специальности по физической культуре, экологии, юриспруденции и нефтегазовому делу. Правда, ненадолго, так как у них в университете большая учебная нагрузка. В отряды молодежь записывается с первого курса. На последнем, думаю, заниматься внеучебной деятельностью уже сложно, впереди госэкзамены и защита диплома.

Студенты СахГУ, по словам директора департамента по делам молодежи и спорта администрации города Южно-Сахалинска Екатерины Волохович, активно вступают в отряды еще и потому, что для них это возможность получить профессиональные навыки в разных сферах.

Дарина Деревягина.

Справка

Студенческие отряды на Сахалине появились в 1968 году и трудились в основном в Тымовском районе, а в 1970-х стали выезжать на Курильские острова. Однако в области преимущественно работали студенты с материка.