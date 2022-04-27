Трудовые коллективы приглашают принять участие в Первомайском шествии в Южно-Сахалинске

Мероприятие начнется праздничным шествием трудовых коллективов по Коммунистическому проспекту и завершится митингом на площади Ленина. Организатором акции выступает Сахалинский областной союз организаций профсоюзов.

1 мая 2022 года, в отличие от предыдущих лет, будет организован сбор не двух, а одной колонны. Она сформируется на участке Коммунистического проспекта от перекрестка с улицей Чехова до проспекта Мира. В 10.30 начнется шествие по направлению к площади Ленина, где состоятся митинг и праздничный концерт.

Для обеспечения безопасности всех участников в этом году территория формирования, движения колонны, митинга- концерта, включая тротуары, будет полностью перекрыта. Проход участников шествия будет осуществляться через контрольные рамки по спискам.

— Принять участие в праздничных мероприятиях смогут все желающие. Для этого жители Южно-Сахалинска должны обратиться в свою организацию. Профсоюзные комитеты сформируют списки, которые передадут организаторам шествия, по ним и будет осуществляться пропуск, — пояснил председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Александр Кознов.

С целью координации формирования колонны участников в Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов открыта телефонная «горячая линия». Свои вопросы любой желающий получить оперативную информацию может задать по телефонам (4242) 72-72-29, 72-72-44.

Организаторы обращают особое внимание на обязательность соблюдения участниками мероприятий требований безопасности. В шествии запрещено использовать лозунги и символику, направленные на разжигание розни и провоцирование конфликтных ситуаций, содержащие ненормативную лексику, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию граждан и организаций.

В Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов также отметили, что Координационным комитетом солидарных действий Федерации Независимых Профсоюзов России утвержден текст Первомайской резолюции. Членам профсоюзных организаций региона, а также всем небезразличным гражданам предлагается поддержать данную резолюцию в ходе голосования на сайте 1may.fnpr.ru. Голосование будет проходить с 25 апреля по 2 мая 2022 года.

Напомним, на время формирования и прохождения праздничной колонны 1 мая в Южно-Сахалинске с 7:00 до 11:00 будет ограничено движение транспорта на Компроспекте от привокзальной площади до проспекта Мира, на улице Ленина от Хабаровской до Антона Буюклы и на улице Карла Маркса от привокзальной площади до Амурской.

Ограничения движения продлятся на время прохождения праздничных мероприятий. До 15:00 будет запрещено двигаться транспорту на участках Компроспекта от Амурской до привокзальной площади. Участки улицы Ленина от Хабаровской до Антона Буюклы и улицы Карла Маркса от привокзальной площади до Амурской тоже останутся закрыты.

В обеспечении правопорядка и общественной безопасности в праздники задействуют сотрудников полиции, Росгвардии, представителей частных охранных организаций и добровольных народных дружин. Особое внимание будет уделено мерам безопасности в местах массового скопления граждан. По окончании митинга-концерта после 12-00 горожане смогут принять участие в праздновании на пл. Ленина, пройдя через контрольные пункты на ул. Ленина.