Трудовые мозоли – к удачной карьере. Фестиваль собрал в Весточке свыше 500 активистов студенческих отрядов

На останце Лягушка для молодёжи устроили турнир по управлению беспилотниками, беспроигрышную лотерею и песни у костра. С молодёжью пообщался губернатор Валерий Лимаренко, по инициативе которого в регионе возрождается это движение.

– Я сам был бойцом студенческого строительного отряда, бригадиром каменщиков на возведении социальных объектов, – рассказал ребятам Валерий Игоревич. – Мы строили жильё, коммунальную инфраструктуру, прокладывали в тайге железную дорогу. Два месяца работали с утра до вечера, а один день посвящали фестивалю. После трудовой смены садились на поезд, спали, а утром участвовали в спортивных соревнованиях, песенном творчестве, состязались за знамя.

Вот и на спортплощадках нынешнего фестиваля можно было посостязаться в пейнтболе, дартсе, волейболе и эстафетах. Молодёжь сыграла в гигантскую дженгу, напольную игру студотрядов. Желающие совершили восхождение на Лягушку и загадали желания.

– Многие ребята приехали в Весточку после работы, но не выглядели уставшими. Были рады такому выходному, – рассказал руководитель регионального отделения движения студенческих отрядов Никита Пушко. – Для восстановления сил мы приготовили им на обед уху и плов.

Трудовой семестр на островах проводят более 2000 ребят из нескольких десятков регионов России. На летнюю практику прибыли 68 будущих медиков из 15 вузов страны (в шесть раз больше, чем в 2023-м). Все они – участники всероссийского медицинского проекта «Галиотис». Областной минздрав связывает с ними определённые надежды и предлагает будущим специалистам закрепиться на островной земле. Причём берётся обеспечить выпускников вузов подъёмными, арендным жильём и его оплатой, а также гарантирует места в детских садах и школах тем молодым семьям, в которых появились или появятся дети.

Сегодня будущие медики проходят практику не только в учреждениях областного центра, но и в районных больницах.

Успешно трудятся на Сахалине студенты сводного сервисного отряда «Первый рассвет» и участники межрегиональных путинных проектов.

Прилетевшая из Оренбурга Валерия Саляева заявила:

– Я к вам насовсем, сразу с вещами. На Сахалине хорошо, красиво, классно! Третий год работаю в путинном отряде. В этом году обрабатываем рыбу в Луговом. Сегодня после ночной смены привела себя в порядок и сразу на Лягушку, на фестиваль, – поделилась девушка.

У костра Валерий Лимаренко обсудил с молодёжью перспективы карьерного роста на островах:

– Мир сегодня разворачивается в сторону быстро растущих восточных рынков. И Сахалин в центре этих процессов. Здесь вы научитесь работать, закалите характер, приобретёте новые навыки. Путь в большое будущее всегда начинается с первых трудовых мозолей, с преодоления. Уверен, среди вас есть будущие руководители.

А потом у костра все пели песни с сахалинским бардом Вениамином Кимом.

Примечательно, что в нынешнем году свыше 50 предприятий региона предоставили студотрядам рабочие места. Островные студенты трудоустроены преимущественно по профилю обучения. Таким помощникам были рады в детских оздоровительных лагерях, медицинских учреждениях, гостиницах и ресторанах, на лососёвой путине и стройках.

– Студотряды – это ещё и море эмоций, – поделилась выпускница Сахалинского колледжа искусств Анастасия Андрусенко. – Именно здесь я встретила своего молодого человека, лучших друзей, любимую работу и нашла себя.

2024-й – год 65-летия движения студенческих отрядов и 20-летия его возрождения в современной России. На островах студенческое движение активизировалось три года назад. В нынешнем провели уже несколько региональных и всероссийских форумов, а также профильную смену для школьников.

Татьяна Долгова.