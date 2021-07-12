Трудятся без выходных. В Южно-Сахалинске мобилизованы силы для текущего ремонта дворов

В областном центре более недели продолжается текущий ремонт дворов. Подрядные организации ежедневно отрабатывают новые адреса, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия не прекращается даже на выходных.

Напомним, работа по приведению в порядок территорий дворов усилена в рамках поручений губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. До 1 августа все участки, где разрушения не превышают 30 процентов от общей площади, будут отремонтированы. Это более 500 дворов. На сегодняшний день асфальтирование выполнено на 18 дворовых территориях, устранено более 800 квадратных метров дефектов.

На текущей неделе ремонтные бригады также подготовили участки для асфальтирования, основной фронт работ будет сосредоточен в Дальнем:

ул. Байкальская, 10 , 11, 12, 14;

, 11, 12, 14; ул. Крымская, 10 , 12, 21, 22, 23, 25, 26, 29;

, 12, 21, 22, 23, 25, 26, 29; ул. Бориса Полевого, 2 , 4, 6, 10;

, 4, 6, 10; ул. Алых роз, 10 , 10а, 11, 11а;

, 10а, 11, 11а; ул. Монетная, 3 , 4, 8, 11;

, 4, 8, 11; ул. Шебунина, 1а ;

; ул. 1-я Московская, 17 .

Всего был обследован 1881 двор, выявлено 526 дефектов асфальтобетонного покрытия общей площадью более 29 тысяч квадратных метров. Адресный перечень дворов, которые будут ремонтироваться, размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Также актуальная информация с учетом корректировок и дополнений регулярно публикуется в СМИ, социальных сетях администрации областного центра.

Виктор ГОРОДОВ.