Юрий Трутнев: «Любовь к Родине нужно подтверждать делами!». Полпред освежил впечатления о положении дел в Сахалинской области с инвестклиматом и не только

Двухдневный визит в Сахалинскую область заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева прошел по весьма насыщенной программе.

О многом говорит одно лишь перечисление ключевых моментов. Для начала — посещение масштабного жилого комплекса «Уюн» на улице Украинской. Затем — посещение Сахалинского госуниверситета с заслушиванием доклада о создании военно-учебного центра при этом вузе и знакомством с ходом обустройства «Студенческого квартала».

Следом — заслушивание доклада о ходе реализации инвестиционного проекта

по развитию корсаковского морского порта и о строительстве рыбоперерабатывающего завода на его территории.

Отдельное совещание было посвящено работе «Единой дальневосточной авиакомпании «Аврора».

Уже к завершению первого рабочего дня состоялось совещание по вопросу реализации инвестпроектов на территории островного региона, в котором в дистанционном режиме поучаствовали представители всех заинтересованных министерств и ведомств.

Об итогах первого дня во время пресс-подхода журналистам рассказали Юрий Трутнев, глава региона Валерий Лимаренко и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Движение вверх

Юрий Трутнев поделился общими впечатлениями:

— Южно-Сахалинск развивается, растут новые кварталы, но я не могу сказать, что все здесь идеально, это бы не было правдой. Не очень устраивает цена на жилье, которая получается на выходе. Но примерно понимаем, что нужно делать в этой ситуации.

Об инвестициях в регион в целом. С точки зрения формальных требований к инвестиционному режиму, показатели по Сахалину одни из лучших по стране.

Справка

По данным агентства стратегических инициатив, представленных на Петербургском международном экономическом форуме, в национальном рейтинге инвестиционного климата по итогам 2022 года островной регион занял четвертую позицию, то есть поднялся на одну строчку в сравнении с предыдущим годом, и показал лучший результат года из дальневосточных регионов. А по одному из основных показателей (регуляторная среда) область заняла второе место после Москвы).

Воздушные перспективы

Традиционно посмотрели, как развивается СТК «Горный воздух». Я уверен, что его развитие – важное условие для повышения привлекательности всего Сахалина как территории.

Посмотрели работу компании «Аврора». Она развивается, но есть вопросы, связанные со строительством новых самолетов для внутренних линий. Мы поддерживали строительство самолета «Байкал», но почему-то он начал расти в цене.

Я попросил министерство промышленности вместе с минтрансом и лизинговыми компаниями разобраться, почему так происходит. Нам нужно строить самолеты так, чтобы цена их эксплуатации была разумной, а стоимость перевозок посильна для людей.

Справка

Речь идет о перспективном отечественном легком турбовинтовом самолете «Байкал» (ЛМС-901). Три года назад, до введения санкций, цена одного такого самолета равнялась примерно 120 миллионов рублей. Разработчик воздушного судна, Уральский завод гражданской авиации, планировал первый полет в третьем квартале 2024 года. К 2030-му планировалось наладить выпуск 25 единиц этой техники в год.

Морская точка роста

Валерий Лимаренко, говоря об инвестициях, особое внимание уделил Корсаковскому порту:

— Это ключ к развитию промышленности на Сахалине. В этом году приступим к развертыванию строительных работ. Есть амбициозный план – первый этап строительства выполнить в 2025 году, а второй – в 2027-м. Сюда входит дноуглубление, строительство портоубежища, инфраструктуры по добыче и переработке рыбы, создание рыбной биржи и биржу для скоропортящихся продуктов. Основные инвесторы сформированы, проектные решения выполнены, результаты экспертизы ожидаются в начале августа.

Если говорить в целом по инвестициям, мы получили рекордную структуру (достижение 2022 года) – 60 процентов составляют несырьевые инвестиции. Нас нацеливают на увеличение объема инвестиций. В 2022-м их было 270 млрд, в 2023-м планируем 290, а может быть и 300 млрд. рублей. Это рекордный показатель, раньше таких не было.

Наша главная радость: полностью восстановилась добыча по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2», что позволяет рассчитывать на восстановление инвестиционных потоков и в сырьевой зоне. Это еще один источник роста. В 2023-м завершается работа по строительству агропарка, в 2024-м – технопарка по шельфовым проектам и в 2025-м – технопарка по переработке леса. Все вместе даст дополнительные инвестиции и, вместе с цементным заводом, — хорошую базу для промышленного и социального строительства.

Молодежь – наше будущее

Юрий Трутнев, отвечая на вопрос о посещении СахГУ, подчеркнул важность патриотического воспитания подрастающих поколений:

— События, которые произошли в течение последнего года, наглядно показали, что страна должна быть сильной, готовой к современным вызовам. Для этого молодого человека нужно готовить со школы. Необходимо возрождать начальную военную подготовку в школах, создавать военные кафедры в вузах… Человек, которому государство дает высшее образование, должен быть патриотом, строить дальнейшие жизненные планы в России, а выйдя из стен вуза — помогать развивать страну. Любовь к Родине нужно подтверждать делами. Я хорошо знаю, что тысячи студентов отправляют посылки в зону СВО, интересуются – чем могут помочь, выезжают сами. Патриотическое воспитание это большая работа, и я настаиваю на том, чтобы она проводилась во всех вузах Дальнего Востока. После Сахалина и Курильских островов я поеду в Приморье — на большом совещании будем говорить о том, как эта работа проводится.

Южный претендует на пальму первенства

Валерий Лимаренко в очередной раз признался в любви к областному центру:

— Я обожаю Южно-Сахалинск и непосредственно занимаюсь развитием города вместе с мэром, депутатами и городским активом. Ежегодно он зримо меняется в лучшую сторону – становится чище, в нем больше зелени, цветов, строятся новые микрорайоны, общественные пространства. Мы подготовили несколько интересных проектов в этом году, связанных с росписью муралов, подсветкой зданий. Пределов совершенству нет, мы хотим сделать Южно-Сахалинск самым красивым городом на Дальнем Востоке!

Алексей Чекунков на это напомнил о реализации по поручению президента РФ важной тактической программы по благоустройству городов, на которую выделяется 5 млрд рублей в год:

— В рамках первого конкурса проектов улучшения городской среды южно-сахалинская заявка самая крупная из 30-ти победивших – на 300 млн рублей. Проект уже реализуется. Мы убедились в этом, посетив будущую набережную реки Рогатка.

В целом мы видим, что улучшение городской среды, благоустройство парков, скверов, создание велодорожек, новых туристических объектов меняют облик города, делают его привлекательнее для посетителей, а значит и для бизнеса.

До следующих встреч!

На следующий день полпред Юрий Трутнев и команда, после осмотра нового пассажирского терминала аэропорта Южно-Сахалинска, отправились на Итуруп. На курильской земле предстояло ознакомиться со строящейся гостиницей «Янкито», осмотреть рыбоперерабатывающий завод ЗАО «Курильский рыбак», а также провести совещание о функционировании преференциального режима на островах Курильской гряды.

Николай ПИТЕРСКИЙ.