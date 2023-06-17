Юрий Трутнев: наша цель не сдерживать наступление, а денацификация и демилитаризация

Игоря Витальевича Молчановского помнят на Сахалине как специалиста, создававшего авиационную службу безопасности на островах. Сын военнослужащих, он и свою жизнь связал со служением стране.
35-летним...
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Во Владивостоке состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа среди юниоров и юниорок U23, юношей и девушек U16. Столицу Приморья посетили легкоатлеты Хабаровского, Забайкальского...