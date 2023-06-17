Юрий Трутнев: наша цель не сдерживать наступление, а денацификация и демилитаризация

 

Зампред Правительства РФ Юрий Трутнев опять в зоне СВО на «горячем» и сложном Угледарском направлении. Полпред по ДВО приезжает на Донбасс по несколько раз в месяц.

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