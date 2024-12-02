Трёхдневный тур резиденции Дела Мороза финишировал в Южно-Сахалинске

Началось всё с того, что в последний день ноября паром Сахалинского морского пароходства «Александр Деев» доставил необыкновенный железнодорожный состав с материка в порт Холмск. Отсюда он и начал своё путешествие по острову. Маршрут включал семь железнодорожных станций от Ноглик до Южно-Сахалинска. На каждой поезд делал остановку, и приезжие артисты в красочных нарядах устраивали настоящий праздник для гостей, выступая с анимационной программой.

Невельск, Ильинское, Поронайск, Тымовское, Ноглики, Долинск, Южно-Сахалинск – повсюду волшебного Дедушку ждали с радостью и нетерпением! В областном центре праздничная программа проходила на привокзальной площади, вход был свободным.

На Сахалине не обошлось без приключений: из-за непогоды пришлось скорректировать время прибытия чудесного поезда в Долинск и Южно-Сахалинск 2 декабря. Но настроения это никому не испортило, праздник удался!

Железнодорожники заранее предупредили, что из-за ограниченного времени пребывания поезда на каждой станции представлений в вагонах поезда не предусмотрено, праздничные действа проходили на открытом воздухе. А жаль, потому что в чудесном составе есть всё необходимое для прохождения удивительных квестов, представлений кукольного театра и личных встреч с Дедом Морозом и Снегурочкой…

По словам министра транспорта региона Максима Жоголева, этот оригинальный проект ОАО «РЖД» и правительства Вологодской области осуществляется с 2021 года. «Поезд Деда Мороза» за это время побывал в разных уголках России и вот теперь впервые добрался до Сахалина.

Ну а дальше поезду предстояло преодолеть без малого 30 тыс. километров, сделать остановки в 64 городах Дальнего Востока, Сибири и центральной России. Следующая остановка – в Хабаровске 5 декабря, затем остановка в Уссурийске, Владивостоке… В Москве прибытия поезда ожидают 3 января.

К сожалению, из соображений безопасности некоторые пункты маршрута в нынешнем году отменили, поезд не увидят в Краснодарском крае. Завершится это турне на родине Деда Мороза в Великом Устюге уже после Нового года – 11 января. Отсюда, к слову, он отправился в столь далёкий путь 14 ноября.

Владимир ДЕДОВ.