Трюки на брусьях. В Поронайске второй год подряд местные тренеры проводят бесплатные занятия на дворовых площадках

Один из тренеров-общественников Владислав Вальков рассказал, что с детьми он занимается с самого начала новой спортивной инициативы. Сейчас на его площадке в среднем 15 — 20 человек.

— Я работаю тренером по вольной борьбе в «Поронайск-Арене» пять лет, — рассказал Владислав. — А на летней площадке я обучаю ребят базовым комплексам из спортивной гимнастики: подтягивания на перекладине, отжимания на брусьях, от пола и гимнастических стоек, поднимание ног на брусьях, стойки на руках. Так как я не воркаутер и не гимнаст, каким-то сложным элементам детей не обучаю. Мы с ними работаем на улучшение общей физической подготовки. Те школьники, которые более развиты, уже пробуют более сложные элементы воркаута, а старшие спортсмены помогают им и делятся своим опытом.

Создателем сообщества тренеров-волонтеров в Поронайске был Никита Синеокий. Сейчас он учится в университете в Хабаровске. Он как раз и пригласил Владислава на первую площадку.

— До обеда я веду тренировки по вольной борьбе для летнего детского лагеря, — рассказал Владислав. — А потом прихожу на свою общественную площадку. Сначала у нас проходит совместная разминка, затем выполняем комплексы подтягиваний и отжиманий — каждый занимается тем, в чем заинтересован. В воркауте ведь есть два основных направления: динамика и статика. Дети выбирают то, что им больше нравится.

Владислав Вальков принципиально не называет ребят на площадке учениками, для него они единомышленники. Тренировки проходят в свободной форме, Владислав организовывает и регулирует процесс, а также учится чему-то новому и от школьников.

— Мои подопечные по вольной борьбе уже становились победителями и призерами областных, региональных и дальневосточных соревнований, — рассказал Владислав.

Кроме площадки по воркауту, в Поронайске есть и другие игровые направления: футбол, баскетбол, флорбол (хоккей с мячом), северное многоборье. Площадки расположены в разных районах города.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.