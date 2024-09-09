Тунайча солонеет на глазах. Кричать «Ура!» или «Караул!»?

Научная сенсация обнулила прежнюю картину мира, осмыслить произошедшее по силам только коллективному разуму

Вопрос на засыпку

– Очень переживаю за озеро Тунайча. Недавно побывал в тех местах по пути в село Охотское. Вспомнилось, как раньше в озере можно было ловить карасей с берега. Теперь это невозможно: всё заросло травой. Очевидно, нарушается водообмен, озеро преснеет и на глазах погибает…

Наш многолетний читатель, заслуженный работник сельского хозяйства РФ Юрий Глазунов, 16 лет отработавший на посту первого заместителя начальника управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Сахалинской области, заглянул в редакцию и поделился с журналистами своими опасениями.

– Как можно спасти Тунайчу – украшение юга Сахалина? Специалисты-гид­рологи в своё время предлагали там, где расположен мост через протоку Красноармейскую, ликвидировать дамбу по обоим берегам, а сам мост удлинить. Необходимо восстановить водообмен между морем и озером. А для этого углубить протоку, чтобы вода из моря могла поступать в озеро, как задумано было самой природой. Эта дамба – искусственно созданный барьер.

Помнится, на Изменчивом протоку, соединяющую озеро с морем, то и дело замывало песком. Сейчас её регулярно чистят, и результат есть, – говорит Юрий Глазунов.

Дамбу долой!

Проблема Тунайчи поднималась не раз. В 2021 году эту тему активно продвигал зампредседателя областной думы Виталий Гомилевский. Речь шла о том, что главная опасность для Тунайчи исходит от дамбы, сооружённой ещё в 1974 году. Видимо, тогда, из стремления сэкономить средства, авторы проекта решили сузить русло протоки Красноармейской, чтобы уменьшить длину возводимого моста.

Со временем из-за нарушения водообмена Тунайча становилась все более пресной, начались заболачивание и заиливание озера. Это неизбежно сказывалось на видовом составе водных обитателей, проявились и другие негативные последствия.

На этой «зелёной» волне на базе областного министерства экологии и агентства лесного и охотничьего хозяйства была создана комиссия. Сторонников срочного начала работ по ликвидации дамбы, сооружению нового моста и расчистки русла было большинство. Но…

Есть другое мнение

У учёных было своё аргументированное мнение. Они предупредили о возможной экологической катастрофе.

В последний раз исследования Тунайчи проводились аж в 2002 году, и за прошедшие два десятка лет многое могло измениться. Ведущий научный сотрудник лаборатории лососевых рыб СахНИРО, доктор биологических наук Вячеслав Лабай настаивал на том, что первым делом необходимо заново оценить состояние озера Тунайча по всем параметрам.

Нужно знать гидрологические характеристики (распределение солености, температуры воды), химический состав вод послойно, включая концентрацию растворённого кислорода, сероводорода, метана, других загрязняющих веществ, биогенных элементов, взвешенного и растворённого органического вещества.

Необходимо иметь в распоряжении актуальные данные по микробному сообществу водоёма, особенно в нижнем слое, по состоянию различных компонентов водной биоты в верхнем, аэробном слое (фитопланктона, зоопланктона, бентоса, ихтиофауны). Составить список по промысловым и потенциально промысловым видам, птицам и млекопитающим, связанным с озером. Эти данные дадут возможность получить объективную картину перехода энергии и вещества в водной экосистеме озера.

Голос науки был услышан властями региона, в 2024 году заключён договор на проведение исследования экосистемы озера Тунайча между сахалинским филиалом ВНИРО и региональным агентством лесного и охотничьего хозяйства.

Похоже… Оно выздоравливает!

В середине июня сотрудники СахНИРО приступили к первому этапу комплексного экологического обследования Тунайчи. И тут их ожидала сенсация, перевернувшая прежнюю картину с ног на голову. Оказалось, что по сравнению с 2001 годом солёность верхнего слоя воды в озере, в котором, собственно, и обитает основное количество водной живности, повысилась более чем в два раза! То есть говорить нужно не о опреснении озера, а наоборот, о повышении содержания солей в воде!

Учёные подчёркивают, что такие изменения гидрологического режима неизбежно должны были повлечь за собой и корректировку водной биоты. Как именно это произошло – покажет второй этап исследований, начавшийся в августе.

Ситуацию прокомментировал наш постоянный консультант доктор географических наук, ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории береговых геосистем ИМГИГ ДВО РАН Виктор Афанасьев, в своё время защитивший диссертацию «Строение и развитие берегов контактной зоны умеренных и субарктических морей северной Пацифики»:

– Новость для научного мира действительно на уровне сенсации. Для самого озера Тунайча это явление безусловно положительное, значит, оно «выздоравливает»! Но делать поспешные выводы не стоит, науке нужно ответить на целый ряд новых вопросов, без чего невозможно предпринимать какие-либо практические шаги.

Например, важно понять, с чем связано повышение солёности воды. Из-за чего изменился водообмен? Связано ли это с расчисткой русла протоки весной прошлого года, когда тяжёлая техника в больших объёмах вывозила песок и ил с её дна, или сказались какие-то циклические процессы в природе?

Моё предложение такое: после завершения второго этапа экологического обследования Тунайчи провести круглый стол с участием профильных специалистов, учёных. Коллективный разум поможет найти наиболее взвешенное решение.

Ярослав САФОНОВ.

СПРАВКА

Озеро Тунайча в Корсаковском районе имеет статус государственного комплексного памятника природы регионального значения. Оно занимает площадь 22075 га. Озеро вытянуто параллельно береговой линии залива Мордвинова (Охотское море). Протока Красноармейская связывает озеро с морем. Самые крупные реки, впадающие в него, – Комиссаровка и Подорожка. У Тунайчи есть целая сеть придаточных водоёмов – это соединённые с ним протоками небольшие пресноводные озерца: Крестоножка, Червячное, Раскопанное…

По данным открытых источников, в Тунайче обитает 29 видов рыб из 13 семейств. В том числе лососёвые, карповые и корюшковые. Возможно, видовой состав претерпел изменения, исследования покажут.

Тунайча – важный пункт на миграционных путях перелетных птиц, здесь пернатые кормятся и отдыхают. Для людей, живущих в южных районах острова, прибрежная зона озера – традиционное место отдыха.