Туристическая база с видом на Охотское море готовится к приёму гостей

Круглогодичный туристический комплекс, состоящий из трёх гостевых домов с джакузи под открытым небом, гостиницы на 29 номеров, ресторана на 70 посадочных мест с панорамным видом на море и русскими банями, станет частью единой архитектурной концепции пляжной территории «Охота».

Два первых гостевых дома планируется завершить к концу 2024 года, а третий гостевой дом, гостиница на 29 номеров, ресторан с видом на море, бани, зона отдыха с кострищем и фонтаном будут возведены до конца 2025 года. Этот туристический комплекс станет круглогодичным местом отдыха для местных жителей и гостей региона всех возрастов.

Уже в следующий зимний сезон гостиница предложит возможность остановиться любителям подлёдного лова, что позволит им первыми оказаться на льду и поймать самую вкусную рыбу.

Гостиница с видом на море также станет идеальным местом для романтических выходных.

Гостевые дома, оборудованные настоящими каминами, зоной отдыха на крыше и джакузи под открытым небом, смогут разместить до 10 человек и будут принимать гостей в течение всего года. Бани с настоящим русским паром будут работать круглый год. В ресторане с панорамным видом на море будет преобладать настоящая островная кухня. Это позволит сделать любое торжество у моря ярким, красивым и по-настоящему сахалинским.

– Важно, чтобы в подобные масштабные проекты активно включился бизнес. Привлечение частных инвестиций в туристическую сферу – ключевой фактор устойчивого развития региона. Это не только способствует созданию новых рабочих мест и улучшению уровня жизни местных жителей, но и позволяет развивать и совершенствовать туристическую инфраструктуру. Появление всесезонного гостиничного комплекса преобразит пляж «Охота», сделав его одной из главных туристических локаций острова. Концепция «отдыха у моря» впервые для Сахалина станет круглогодичной, – говорит министр туризма Сахалинской области Артём Лазарев.

Кстати, пляж «Охота» первым на Дальнем Востоке прошёл сертификацию на соответствие высоким федеральным стандартам «Синий флаг», войдя в перечень лучших сертифицированных пляжей России.

Ирина НОВИКОВА.