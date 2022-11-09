Туристическая отрасль области впервые получит 100-миллионную грантовую поддержку

Федеральные средства пойдут на реализацию 22 интересных и важных проектов. В частности, на обустройство горячих источников подьемниками для лиц с ограниченными возможностями.

На создание модульных некапитальных средств размещения, таких как, кемпинги и автокемпинги направят 59,2 млн рублей. Планируется возвести их в Ногликском, Тымовском и других районах области.

27,8 млн рублей предназначено на приобретение туристического оборудования для круглогодичного проката в районе СТК «Горный воздух», аудиогидов для акустического сопровождения экскурсий и другие цели в рамках развития инфраструктуры туризма на территории области.

На острове Итуруп и в Ногликском районе будут созданы пункты общественного питания, обустроены термальные источники с безопасными и комфортными условиями круглогодичного использования.

А предприниматели должны будут вложить в реализацию грантовых проектов не менее 30% собственных средств.

— В следующем году регион снова в обязательном порядке будет участвовать в новом отборе на федеральные меры поддержки, — прокомментировал министр туризма области Артем Лазарев.