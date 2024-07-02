Туризм «дикарём». А можно ли взять машину в аренду?

Не всем доставляет удовольствие ездить с группой туристов по живописным местам Сахалина. Да и нет желания ограничивать себя передвижением по островной столице расписанием автобусов.

В Южно-Сахалинске для этого есть достаточно фирм с прокатом автомобилей. Здесь каждый подберёт машину на свой вкус: корейские, китайские, российские, немецкие, японские. Последние особо популярны.

Диапазон цен широкий, специалисты помогут подобрать авто под ваши кошелёк, задачи и местонахождение руля. Стоимость аренды зависит от выбранной модели – от 2 до 12 тыс. рублей в сутки. Всё зависит от выбранной модели. Кстати, колесить на арендованных автомобилях можно по всему региону, но перед этим стоит уточнить у владельцев машин, входит ли эта возможность в стоимость аренды. Ведь некоторые владельцы каршеринга берут дополнительную плату за использование их авто для дальних поездок.

В интернете много объявлений с автомобилями посуточно от частников. Тут на свой страх и риск. Нет точной гарантии, что машина в отличном состоянии. В то время как салоны каршеринга отвечают за свои авто, в случае нештатной ситуации предоставляют подменную машину. И есть все виды оплаты, что не может не радовать клиентов.

Услуги аренды на острове есть только в Южно-Сахалинске. За дополнительную плату машину можно получить в любой точке областной столицы. И даже по прилёту в аэропорт. Поэтому смело можно, выйдя из самолёта, садиться в авто и ехать куда глаза глядят.

Если вы совсем недавно получили права, то увы и ах, взять в аренду автомобиль не получится. Все каршеринги работают с клиентами от 23 лет, водительский стаж которых составляет минимум 3 года. А если приглянется мощная машина с 300 лошадьми под капотом, то получите её в аренду только в 25 лет и имея стаж 5 лет и более. Такие уж правила.

Автомобиль на Сахалине – верный друг и товарищ. Сложно пересчитать все места, которые можно самостоятельно посетить: бухта Тихая, останец Лягушка, Клоковский водопад, ворота Тори… И дорога до них не сложная, и по пути открываются живописные виды на море, сопки и лес. Да и в солнечную погоду приятно съездить на побережье. Поэтому смело берите каршеринг и колесите по острову в своё удовольствие.

Анастасия КАРАМУШКИНА.