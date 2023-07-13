Тушенка из красноперки по-сахалински

Пожалуй, самый трудоемкий процесс – очистка рыбы от чешуи. Все остальное делается быстро и просто. Красноперку нужно почистить, удалить голову, хвост, внутренности и аккуратно вырезать позвоночник. Останутся две половинки тушки, которые можно разрезать на четыре ломтика каждую. Икру также можно использовать при консервировании либо отдельно приготовить из нее закуску.

В чистую стеклянную 400-граммовую банку помещают по очереди: столовую ложку оливкового масла, горошину перца, 2 – 3 кольца нарезанного репчатого лука, слой рыбы, затем еще один горошек черного и один душистого перца, снова рыбу, а когда банка наполнится под горлышко, кладем лук, кусочек лаврушки, 1 чайную ложку соли. Утрамбовываем пальцами содержимое банки и заливаем его столовой ложкой оливкового масла.

На дно большой кастрюли кладем небольшое полотенце, на него ставим заполненные банки, прикрытые металлическими крышками. Можно их сразу и закрутить. Кастрюлю ставим на плиту, заливаем холодной водой до уровня чуть выше половины банки. Включаем средний нагрев. С момента закипания до готовности проходит 3 – 3,5 часа. По мере испарения воды подливаем горячей из чайника.

Такие консервы не рассчитаны на долгое хранение. Да и рыбка получается очень вкусная, так что хранить долго не придется! Если же нужно сделать запасы на долгий срок, например на зиму, все делается точно так же, но без добавления лука. Из таких консервов получаются фантастические пироги и необыкновенная пицца! Да и просто с гарниром, картофельным пюре или отварным рисом, рыбка пойдет «на ура»!

Несколько слов об икре красноперки. У мелкочешуйной она зеленоватая, а у крупночешуйной оранжевая, почти как лососевая. Из нее получается отличная закуска. Ястыки с икрой помещают в горячий тузлук. Он готовится из расчета полторы столовой ложки крупной соли на 1 литр кипятка. Когда тузлук немного остынет, пальцами разминают оболочку ястыков, чтобы все икринки оказались в растворе. Так же готовят и икру-«пятиминутку» лососевых или наваги. Остается лишь выложить ее на марлю, выбрать лоскутки ястыков и можно подавать к столу – с маслицем и мелконарезанным лучком. А можно закатать в банки и положить на хранение в морозилку. Приятного аппетита!