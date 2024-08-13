Тушу финвала на сахалинском берегу взяли «на карандаш»

Что стало причиной гибели этого кита, способного жить более века – пока остаётся загадкой.

Недалеко от села Охотское по дороге на мыс Великан был обнаружен кит, которого прибило волнами к берегу. Как рассказала «Советскому Сахалину» волонтёр группы «Друзья океана» из эколого-просветительского клуба «Бумеранг» Анна Голева, его предположительные размеры 15 – 17 метров. Судя по складкам на брюхе, это кит из семейства полосатиков. Судя по размерам, кит взрослый, хотя длина некоторых особей может достигать и 24 метров. Средняя продолжительность жизни превышает 100 лет.

Туша довольно сильно разложилась, вероятно, уже долгое время «дрейфовала» в море. Видимых признаков повреждений, травмирования не видно, сетей, обмотавших тушу, нет.

Полосатики – это группа китов, куда входят финвал, сейвал, горбач, синий кит и малый полосатик. Малый полосатик бывает максимум 8 – 9 метров длиной. У кита горбача очень длинные и оригинальной формы плавники. Сейвал (ивасёвый кит), в наших широтах очень редок. К какому из этих видов относится найденное животное? Более точно могла бы сказать научная экспертиза, но похоже, что это финвал. Этот кит тяготеет к холодным водам Северной Пацифики: встречается в Охотском, Чукотском, Северном морях. Близкий родственник синего кита. Питается в основном крилем и мелкой стайной рыбой. Причем в день поглощает до двух тонн пищи.

Днём ранее (10 августа) поступила информация от туристов, что на острове Южном (Сачи), что в черте Поронайска, выбросило кита – то ли гренландского, то ли серого. К сожалению, представленные фото не позволяют сказать точнее.

По словам Анны Голевой, на берега Сахалина море нередко выбрасывает морских обитателей. Чаще всего встречаются белокрылые морские свиньи, плавуны – северный и малый, другие млекопитающие. На побережье у Стародубска, у Долинска морское течение нередко выбрасывает туши северных плавунов.

– На нашей карте зафиксировано уже 224 подобных находок по Сахалину за период примерно с 2018 года по сегодняшний день, – рассказывает волонтёр. – При этом старых случаев относительно немного, свежих больше. У нас на ресурсе можно ознакомиться с общей картиной, при этом фильтровать информацию по каким-либо признакам. Больше информации поступает оттуда, где чаще гуляют люди, например, из окрестностей села Охотское Корсаковского района.

Недавно группа «Друзья океана» запустила проект «Зачекинь кита». Он состоит из двух частей. Первая, уже реализованная, – создание мобильного приложения «Зачекинь кита и Ко.», позволяющего собирать информацию, в том числе о находках мёртвых животных, и передавать её в базу данных. Вторая часть – и есть эта база данных с визуализацией результатов на карте.

Собираются данные о морских млекопитающих, живых или мёртвых, а также факты загрязнения среды их обитания: мусор в море и на берегу, сети, нефтепродукты… Все их можно «зачекинить», то есть зарегистрировать. Данные по животным доступны учёным, они могут ими пользоваться для их изучения и сохранения особей. Здесь же регистрируются случаи попадания животных в сети и запутывания в упаковочную ленту. Какие морские млекопитающие могут быть отражены на карте? Киты, дельфины, клюворылые, все тюлени, даже калан и белый медведь, ведь проект работает по всей России.

В телеграм-канале «Друзья океана|Сахалин» размещена памятка, рассказывающая куда сообщать о встречах краснокнижных животных. Сообщение можно отправить нам и по телефону горячей линии: 89147695969. Адрес сайта он-лайн картографирования «Морские млекопитающие и угрозы» https://www.mmcheckin.ru/.

Семён РЕЧКИН.