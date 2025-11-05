Тушу кита-подростка выбросило штормом в Макаровском районе

Ее обнаружили несколько дней назад на берегу живописной бухты Юяньки, южнее села Восточного. На месте побывал наш постоянный эксперт, видеограф-любитель и путешественник Сергей Любаченко.

Сергей вот уже десять лет в свободное от основной работы время путешествует по островным побережьям, в первую очередь его интересуют сивучи, которым посвящены многие часы оригинальных видеороликов. Несколько последних лет видеограф разнообразит свою творческую программу – выезжает по сообщениям о морских животных, по разным причинам оказавшимся на островных берегах. Накопилась уже внушительная база данных по разным видам животных, которая может пригодиться ученым.

В этом случае внимание автора привлекло сообщение местного жителя о туше кита в Макаровском районе. К сожалению, автор сообщения не указал точные координаты, пришлось искать самостоятельно. А учитывая непростой характер местности, поиски заняли немало времени. И вот удача: кит нашелся.

— Конечно, только специалисты могут сказать точно, что послужило причиной гибели этого кита, — говорит Сергей Любаченко. — Судя по внешнему виду, он не выбрасывался сам на берег, как это иногда бывает у морских млекопитающих, беда с ним произошла в море, а уж затем шторм выбросил тело на сушу. Знакомые биологи подсказали, что речь идет о финвале, которого еще называют сельдяным китом, обыкновенным или сельдяным полосатиком. Измерения лазерной рулеткой показали, что длина туловища 12,2 метра, но можно, я думаю, добавить еще метр, потому что часть хвоста находилась в воде и была недоступна для измерения.

Вообще-то взрослые финвалы в нашем северном полушарии могут быть и в два раза длиннее. Возможно, в беду попал 12-метровый подросток. Такой длины они достигают примерно в полугодовалом возрасте, когда перестают питаться материнским молоком и переходят на самостоятельные «обеды». Финвалы стараются держаться подальше от суши, ведь они обитатели океанских глубин. А этот китенок почему-то оказался поблизости от берега, рассказывает Сергей Любаченко.

Наш эксперт предлагает землякам поучаствовать в сборе информация о выброшенных на берег китообразных и ластоногих. Эти данные помогут науке оценить состояние того или иного вида. Фотографии и видео, желательно с указанием даты и места находки, лучше с gps-координатами, можно передать через телеграмм-бот @morskie_vstrechi_bot . Можно сообщать и о находках прошлых лет.

Справка

Ученые утверждают, что средняя продолжительность жизни сельдяных китов – более 100 лет. В северном полушарии насчитывается около 40 тыс. китов этого вида. Финвал занесён в Красную книгу России как сокращающийся в численности вид.

Семён РЕЧКИН.