Творческая удача

Александра Краснова.

В нынешнем супер­снежном январе многие островитяне обменивались в социальных сетях не только снимками утонувших в сугробах городов и сел, но и песней «Сахалинская зима». На смартфон южносахалинки Александры Красновой видео­ролик с записью этой композиции приходил раз пять с приписками: «Послушай замечательную песню. Стихи, музыка, голос и видео классные! Наши местные сочинили».

Получилось, как в песне в исполнении Эдиты Пьехи: «Адресованная другу, ходит песенка по кругу, потому что круглая Земля». Творение вернулось к автору музыки и исполнителю Александре Красновой, о чем знакомые, конечно, не знали.

Между тем стиху «Са­халинская зима», написанному юж­но­сахалинцем Тэхо Чаном, в этом году исполняется 25 лет. Второе рождение текста пришлось на 2000 год. Интересную предысторию рассказала преподаватель центральной детской музыкальной школы областного центра Александра Краснова:

– Тогда на «Радио Сахалин» Наталья Тикк вела цикл программ «Тихая гавань» о сахалинских бардах и музыкантах. Меня как вокалистку пригласили на интервью. По ходу беседы звучали песни из моего альбома. После эфира в один из вечеров (я в ту пору пела в ресторане) ко мне подошел мужчина. Сказал, что слышал интервью, ему понравились мой голос и мое творчество. Он предложил на выбор несколько своих стихов, которые, по его мнению, можно положить на музыку. Это был Тэхо Чан.

Тэхо Чан.

Мне не первый раз показывали поэтические тексты. Но у меня не было опыта написания песен на чужие стихи. Прочитав, я обычно откладывала их в сторону. А вот к поэтически красивому тексту «Сахалинской зимы» захотелось написать музыку. Впервые.

Мелодия, как рассказала Александра Краснова, пришла сразу. А вскоре был объявлен областной конкурс «Песня Сахалину», и пришло решение в нем поучаствовать. Когда Александра показала песню известному и талантливому музыканту Михаилу Нацвину, он сказал, что она ему не нравится и он не горит особым желанием делать аранжировку. Но Александре удалось его убедить. Запись песни состоялась в студии у Нацвина.

– «Сахалинская зима» и сегодня звучит свежо, современно, красиво благодаря аранжировке Михаила, – убеждена Александра. – Песня была отмечена дипломом областного конкурса 2000 года. С ней я выступала на разных площадках города. Ко мне за разрешением исполнять ее обращались и коллективы, и солисты, и даже хор. Во многом благодаря удачному дебюту вместе с Тэхо Чаном мы написали новые песни. Судя по откликам, они тоже нравятся землякам.

Людмила Степанец.

P. S.

Новую рубрику мы открыли 13 июля рассказом о гастролях В. Толкуновой на Курилах в июле 1985-го, где на концертах она исполняла в том числе и песни о Сахалине.

Затем вспомнили песни «Сахалинский вальс» А. Чубича, «Мой Сахалин – далекая страна» И. Мельникова, «Сахалин» Е. Скрипкина в исполнении Я. Сумишевского, «Под сахалинским небом» И. Николаева, «Я люблю тебя, Южный!» Е. Мухина, «Уходим в море» С. Старжинского, «Рябины Южно-Сахалинска» автора и исполнителя А. Дорошенко, «Сахалин» А. Баяндина, «Сахалинская агитационная» А. Носкова, С. Кащеева и В. Воронова, «На островах на рейде корабли» В. и Д. Русановых, «Приезжайте к нам на остров» Е. Сокова, «Сахалинская метелица» И. Белоусова и В. Наумова, «Остров Юрий» Ю. и И. Николаевых, «Долго же шел ты в конверте, листок…» В. Высоцкого и О. Каравайчука, «Сахалинец» В. Чуйдана, «Южно-Сахалинск» Ю. Мусаленко, «Здравствуй, Южный!» Н. Фроловой и «Сахалин» А. Сотника, «Озеро Валентины» Ю. Михеева (Дымова), «Сахалин» Н. Анисимова, «Мы отмотали восемь сотен километров» и «Географическая» В. Кима, «Паровоз из детства» А. Максимова, «Здравствуй, Сахалин!» Ю. Забырько и «Благословенный Сахалин» Д. Светлого.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. 

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

По теме:

13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян

22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»

29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»

5 августа 2021 – Душевный шансон

12 августа 2021 – Хит от ветра юности

19 августа 2021 – Признание в любви

26 августа 2021 – Суперстар Кунашира

2 сентября 2021 – Гавань его мечты

9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»

16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова

23 сентября 2021 – Каждый год по песне

30 сентября 2021 – Премьера песни

7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля

14 октября 2021 – Тезка острова Юрий

21 октября 2021  – Владимир Высоцкий тоже отметился…

29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»

2 ноября 2021  – «Город милый мой стал моей судьбой»

11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии

18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»

25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева

2 декабря 2021 – Между небом и землей

9 декабря 2021  – Почти загадочная история

16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая

23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое

29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»

13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта

20 января 2022  – «Голубоглазый Сахалин»

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА