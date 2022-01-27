Творческая удача

В нынешнем супер­снежном январе многие островитяне обменивались в социальных сетях не только снимками утонувших в сугробах городов и сел, но и песней «Сахалинская зима». На смартфон южносахалинки Александры Красновой видео­ролик с записью этой композиции приходил раз пять с приписками: «Послушай замечательную песню. Стихи, музыка, голос и видео классные! Наши местные сочинили».

Получилось, как в песне в исполнении Эдиты Пьехи: «Адресованная другу, ходит песенка по кругу, потому что круглая Земля». Творение вернулось к автору музыки и исполнителю Александре Красновой, о чем знакомые, конечно, не знали.

Между тем стиху «Са­халинская зима», написанному юж­но­сахалинцем Тэхо Чаном, в этом году исполняется 25 лет. Второе рождение текста пришлось на 2000 год. Интересную предысторию рассказала преподаватель центральной детской музыкальной школы областного центра Александра Краснова:

– Тогда на «Радио Сахалин» Наталья Тикк вела цикл программ «Тихая гавань» о сахалинских бардах и музыкантах. Меня как вокалистку пригласили на интервью. По ходу беседы звучали песни из моего альбома. После эфира в один из вечеров (я в ту пору пела в ресторане) ко мне подошел мужчина. Сказал, что слышал интервью, ему понравились мой голос и мое творчество. Он предложил на выбор несколько своих стихов, которые, по его мнению, можно положить на музыку. Это был Тэхо Чан.

Мне не первый раз показывали поэтические тексты. Но у меня не было опыта написания песен на чужие стихи. Прочитав, я обычно откладывала их в сторону. А вот к поэтически красивому тексту «Сахалинской зимы» захотелось написать музыку. Впервые.

Мелодия, как рассказала Александра Краснова, пришла сразу. А вскоре был объявлен областной конкурс «Песня Сахалину», и пришло решение в нем поучаствовать. Когда Александра показала песню известному и талантливому музыканту Михаилу Нацвину, он сказал, что она ему не нравится и он не горит особым желанием делать аранжировку. Но Александре удалось его убедить. Запись песни состоялась в студии у Нацвина.

– «Сахалинская зима» и сегодня звучит свежо, современно, красиво благодаря аранжировке Михаила, – убеждена Александра. – Песня была отмечена дипломом областного конкурса 2000 года. С ней я выступала на разных площадках города. Ко мне за разрешением исполнять ее обращались и коллективы, и солисты, и даже хор. Во многом благодаря удачному дебюту вместе с Тэхо Чаном мы написали новые песни. Судя по откликам, они тоже нравятся землякам.

Людмила Степанец.

P. S.

Новую рубрику мы открыли 13 июля рассказом о гастролях В. Толкуновой на Курилах в июле 1985-го, где на концертах она исполняла в том числе и песни о Сахалине.

Затем вспомнили песни «Сахалинский вальс» А. Чубича, «Мой Сахалин – далекая страна» И. Мельникова, «Сахалин» Е. Скрипкина в исполнении Я. Сумишевского, «Под сахалинским небом» И. Николаева, «Я люблю тебя, Южный!» Е. Мухина, «Уходим в море» С. Старжинского, «Рябины Южно-Сахалинска» автора и исполнителя А. Дорошенко, «Сахалин» А. Баяндина, «Сахалинская агитационная» А. Носкова, С. Кащеева и В. Воронова, «На островах на рейде корабли» В. и Д. Русановых, «Приезжайте к нам на остров» Е. Сокова, «Сахалинская метелица» И. Белоусова и В. Наумова, «Остров Юрий» Ю. и И. Николаевых, «Долго же шел ты в конверте, листок…» В. Высоцкого и О. Каравайчука, «Сахалинец» В. Чуйдана, «Южно-Сахалинск» Ю. Мусаленко, «Здравствуй, Южный!» Н. Фроловой и «Сахалин» А. Сотника, «Озеро Валентины» Ю. Михеева (Дымова), «Сахалин» Н. Анисимова, «Мы отмотали восемь сотен километров» и «Географическая» В. Кима, «Паровоз из детства» А. Максимова, «Здравствуй, Сахалин!» Ю. Забырько и «Благословенный Сахалин» Д. Светлого.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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