Творческая удача

В нынешнем суперснежном январе многие островитяне обменивались в социальных сетях не только снимками утонувших в сугробах городов и сел, но и песней «Сахалинская зима». На смартфон южносахалинки Александры Красновой видеоролик с записью этой композиции приходил раз пять с приписками: «Послушай замечательную песню. Стихи, музыка, голос и видео классные! Наши местные сочинили».
Получилось, как в песне в исполнении Эдиты Пьехи: «Адресованная другу, ходит песенка по кругу, потому что круглая Земля». Творение вернулось к автору музыки и исполнителю Александре Красновой, о чем знакомые, конечно, не знали.
Между тем стиху «Сахалинская зима», написанному южносахалинцем Тэхо Чаном, в этом году исполняется 25 лет. Второе рождение текста пришлось на 2000 год. Интересную предысторию рассказала преподаватель центральной детской музыкальной школы областного центра Александра Краснова:
– Тогда на «Радио Сахалин» Наталья Тикк вела цикл программ «Тихая гавань» о сахалинских бардах и музыкантах. Меня как вокалистку пригласили на интервью. По ходу беседы звучали песни из моего альбома. После эфира в один из вечеров (я в ту пору пела в ресторане) ко мне подошел мужчина. Сказал, что слышал интервью, ему понравились мой голос и мое творчество. Он предложил на выбор несколько своих стихов, которые, по его мнению, можно положить на музыку. Это был Тэхо Чан.
Мне не первый раз показывали поэтические тексты. Но у меня не было опыта написания песен на чужие стихи. Прочитав, я обычно откладывала их в сторону. А вот к поэтически красивому тексту «Сахалинской зимы» захотелось написать музыку. Впервые.
Мелодия, как рассказала Александра Краснова, пришла сразу. А вскоре был объявлен областной конкурс «Песня Сахалину», и пришло решение в нем поучаствовать. Когда Александра показала песню известному и талантливому музыканту Михаилу Нацвину, он сказал, что она ему не нравится и он не горит особым желанием делать аранжировку. Но Александре удалось его убедить. Запись песни состоялась в студии у Нацвина.
– «Сахалинская зима» и сегодня звучит свежо, современно, красиво благодаря аранжировке Михаила, – убеждена Александра. – Песня была отмечена дипломом областного конкурса 2000 года. С ней я выступала на разных площадках города. Ко мне за разрешением исполнять ее обращались и коллективы, и солисты, и даже хор. Во многом благодаря удачному дебюту вместе с Тэхо Чаном мы написали новые песни. Судя по откликам, они тоже нравятся землякам.
Людмила Степанец.
P. S.
Новую рубрику мы открыли 13 июля рассказом о гастролях В. Толкуновой на Курилах в июле 1985-го, где на концертах она исполняла в том числе и песни о Сахалине.
Затем вспомнили песни «Сахалинский вальс» А. Чубича, «Мой Сахалин – далекая страна» И. Мельникова, «Сахалин» Е. Скрипкина в исполнении Я. Сумишевского, «Под сахалинским небом» И. Николаева, «Я люблю тебя, Южный!» Е. Мухина, «Уходим в море» С. Старжинского, «Рябины Южно-Сахалинска» автора и исполнителя А. Дорошенко, «Сахалин» А. Баяндина, «Сахалинская агитационная» А. Носкова, С. Кащеева и В. Воронова, «На островах на рейде корабли» В. и Д. Русановых, «Приезжайте к нам на остров» Е. Сокова, «Сахалинская метелица» И. Белоусова и В. Наумова, «Остров Юрий» Ю. и И. Николаевых, «Долго же шел ты в конверте, листок…» В. Высоцкого и О. Каравайчука, «Сахалинец» В. Чуйдана, «Южно-Сахалинск» Ю. Мусаленко, «Здравствуй, Южный!» Н. Фроловой и «Сахалин» А. Сотника, «Озеро Валентины» Ю. Михеева (Дымова), «Сахалин» Н. Анисимова, «Мы отмотали восемь сотен километров» и «Географическая» В. Кима, «Паровоз из детства» А. Максимова, «Здравствуй, Сахалин!» Ю. Забырько и «Благословенный Сахалин» Д. Светлого.
В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»