Творческие каникулы для сахалинских школьников. За первый месяц лета подростки успели разукрасить остановки, съездить в лагеря

Работы юных художников появились на двух остановках в Углегорске и одной в Шахтерске. Макеты иллюстраций выбирали жители района на голосовании. По его итогам первое место в конкурсе «Яркий город» заняла Юлия Швец, второе – Станислава Соколова, третье – Семен Сиденко.

И в областном центре появились тематические остановки, которые построили по эскизам учащихся «Кванториума». А автобусный павильон на улице Детской у зооботанического парка придумал шестилетний Алексей Баталов.

– Все мы хотим, чтобы обстановка вокруг нас была яркой и вдохновляющей, чтобы привычные нам места становились красочней и привлекательней, – рассказал мэр Углегорского района Федор Филин. – Предложил коллегам опираться на мнение и видение горожан для выбора объектов и эскизов для украшения общественных пространств. Сахалинские школьники принимают непосредственное участие в преображении населенных пунктов области, делая их ярче своими рисунками, высаживают цветы, разрисовывают здания и автобусные остановки.

Этим летом для школьников сахалинской области подготовили разнообразную программу. На островах работают четыре оздоровительных лагеря: «Юбилейный», «Лесное озеро», «Чайка», «Восток». Также школьники отдыхают в трех палаточных лагерях, 112 профильных, 188 лагерях дневного пребывания и 48 лагерях труда и отдыха.

В сельских домах культуры и южно-сахалинском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина организовали лагеря дневного пребывания.

В Южно-Сахалинске на базе детской художественной школы впервые состоялась творческая двухнедельная смена на базе детской художественной школы.

Реализоваться творчески сахалинские школьники могут еще и в южно-сахалинском камерном оркестре, Доме культуры «Родина» и Доме культуры в Дальнем. Летом ребята помогают в подготовке площадки к мероприятию и получают за это зарплату.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.