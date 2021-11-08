«Творческий Бэтмен». Интервью под барабанный бой

Шутники говорят, что барабан – наш народный инструмент. Нам все по барабану. Если серьезно, возможно, это одно из первых изобретений человечества. В некоторых религиях считают, что этот музыкальный «ударник» ассоциируется со звуком биения сердца матери и пульсацией вселенной. Его ритм – это ритм самой жизни. Так что барабанщик – это современный шаман, который стучится в ваши души.

В обычную школу некоторые дети ходят из-под палки. А в южно-сахалинской школе игры на барабане «Drumbone» репетиционной базы «Trombone» Сахалинской филармонии (в названии уже музыкальная рифма), несмотря на «палочную дисциплину», занимаются с удовольствием, потому что ученикам здесь в руки дают почти волшебные палочки.

«Ударная школа» существует уже пять лет. Сначала как подразделение школы Даниила Светлова, барабанщика группы «Amatory» (Санкт-Петербург), а затем самостоятельно.

– Мне очень нравится музыка этого ансамбля, и мы в складчину с руководством репетиционной базы и товарищем Алексеем пригласили Светлова в Южно-Сахалинск.

Его выступление не обмануло ожиданий и произвело неизгладимое впечатление. Что он только не выделывал за ударной установкой?! Его игра напоминала танцевальный номер с эквилибристикой. От него мы и узнали о барабанной школе, действующий на тот момент по всей России, – рассказывает преподаватель школы Денис Гомазенков.

В «Drumbone» занимаются не только новички, но и музыканты, вокалисты, барабанщики, которые хотят повысить свой профессиональный уровень. По мнению Дениса, барабаны – инструмент, больше подходящий для интровертов. Наверное, поэтому с ним было легко общаться.

– Приходил однажды диджей, сочиняющий собственную электронную музыку, и был восхищен, говорит, что подобный опыт очень полезен для его музыкальных идей, – говорит преподаватель.

Самому юному его ученику было всего 5 лет, но Денис считает, что лучше начинать на год позже. По его словам, чтобы научиться играть рок на начальном уровне, необходим примерно месяц занятий. Каждое занятие длится час. Обычно в неделю берут два урока, некоторые энтузиасты занимаются чаще.

– Самый простой музыкальный жанр для барабанщика с технической точки зрения – это панк, а самый сложный – Technical death metal, – полагает мой собеседник.

Офисный служащий Михаил с пользой проводит обеденное время. Раньше он успевал сходить в перерыв позаниматься в спортзал. А последние два месяца учится играть на барабане, что, по его словам, является для него не только физической тренировкой, но и духовной практикой.

– В отличие от других инструментов барабаны заставляют двигаться всем телом, а не только руками. А также развивают чувство ритма, что помогает в моих занятиях любительским пением. В будущем собираюсь использовать полученные навыки, чтобы играть для себя или в группе.

В обычной жизни это хороший способ для концентрации, настроя на каком-то деле и в то же время возможность помедитировать и расслабиться. Терапевтический эффект налицо. Лучше так выпускать негативную энергию, чем выливать ее на других людей. Советую всем получить подобный опыт, – говорит Михаил.

Денис рассказал, что среди его учеников есть особенные дети, которым врачи порекомендовали занятия на барабанах, что наряду с другими методами дает положительный терапевтический эффект. Педагог говорит, что такие ученики даже более послушны и сосредоточены на обучении по сравнению со своими обычными сверстниками. Поэтому с ними проще работать.

– Недавно один такой мальчик сыграл от начала до конца песню «It’s My Life» Джона БонДжови. Для этого понадобился год. Зато радости мамы не было предела, – рассказывает Гомазенков. – Или другой пример! Молодой человек до такой степени увлекся барабанами, что через два года наших занятий достиг столь высокого уровня, что сейчас передает опыт своим ученикам. Но для этого нужно постоянно думать об этом инструменте, смотреть на игру признанных мастеров и пытаться их копировать.

Денис – барабанщик-самоучка и говорит, что именно это помогает ему в обучении других людей, так как он хорошо знает, каким образом наиболее доступно преподнести нужную на практике информацию без лишних подробностей и на понятном новичкам языке.

– В моем детстве в Южно-Сахалинске не преподавали игру на барабанах, а ютьюба еще не было. Поэтому научиться можно было только вживую, наблюдая, как играют другие. Для этого я ходил к знакомым музыкантам в ДК «Родина». Кроме того, самостоятельно изучал теорию музыки. Со временем, уже получив диплом инженера автоматизации и управления и немного поработав, окончательно понял, что нужно посвятить себя любимому делу, – рассказывает Гомазенков.

Уже в возрасте 33 лет, по приколу, даже поступил на бюджет в Сахалинский колледж искусств. Но отучился только два месяца, потому что нужно было зарабатывать деньги. Сейчас заочно обучаюсь на интернет-курсах. Для саморазвития изучаю музыкальные лады и гармонию.

По выходным Денис играет в группе «Арт» на различных мероприятиях. Репертуар ансамбля – кавер-версии (новое исполнение песен других музыкантов) и свои собственные произведения.

– Состав нашего трио: поющий гитарист, поющий бас-гитарист и не поющий барабанщик, – продолжает Денис. – Я пою только дома в душе.

Денис, как Бэтмен, которым он мечтал стать в детстве, предпочитает делать добрые дела, не афишируя их. Песни, которые пишет, подписывает псевдонимами.

– Веду двойную жизнь, – смеется музыкант, – как Бэтмен, я один в обычной жизни, открытой всем, а мои произведения существуют сами по себе в параллельном мире. До сих пор точно неизвестно, кем был Шекспир. Главное, что людям осталось его литературное наследие. У меня уже несколько альбомов и синглов в стиле рок, рэп, электронной музыки. Я люблю все необычное, оригинальное и экспериментальное.

Музыкант-виртуоз Чэд Уокерман говорил, что барабанщик – это мотор группы, который ведет ее вперед и задает темп игры, и сравнил его с дирижером оркестра, указывающим остальным, что делать.

Здесь, скорее всего, многое зависит от харизмы барабанщика и его лидерских качеств. Но заданный темп он держать должен, если того требует композиция.

Что самое важное в игре барабанщика? По утверждению музыканта, умение быть усидчивым, сосредоточенным и держать ритм. Именно поэтому занятия проводятся под метроном. Игра на барабане — это сочетание физкультуры с хореографией и математикой. А еще это может быть похоже на цирковой и эстрадный номер, когда барабанщик подкидывает и ловит палочки, практически жонглирует ими.

На вопрос о творческих планах Денис шутит, что хочет сделать дома ремонт, а кто сказал, что это не искусство? А также написать новый альбом, что ему очень нравится делать в уединении. Он считает себя счастливым человеком, занимающимся любимым делом. Кто знает, может, в трудный момент вы найдете в Сети его музыку, скрытую под псевдонимом, и вам станет легче жить. Значит, Денис-Бэтмен осуществил свою мечту.

Даниил ПАНКСТЬЯНОВ.

Играет группа «Арт»