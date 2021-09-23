Творческое трио

Песня «На островах на рейде корабли» не в первый раз звучит во Владивостоке на главной сцене Восточного экономического форума. Здесь на выставке «Улица Дальнего Востока» проходят презентации всех регионов ДФО и выступления их творческих коллективов.

Культурную прог­рам­му области на островах на ВЭФ и в этот раз по традиции открывала песенная визитная карточка «Ну что тебе сказать про Сахалин?» на слова Михаила Танича и музыку Яна Френкеля в исполнении дуэта преподавателей островного колледжа искусств Дмитрия Русанова и Павла Бусырева. А завершила презентацию энергичная, духоподъемная песня «На островах на рейде корабли» в том же исполнении.

Эту композицию написали отец и сын Русановы: текст – творчество Валерия, музыка – Дмитрия. И это далеко не единственная песня семьи Русановых, посвященная островам.

– Каждый год в мае в южно-сахалинском Че­хов-центре на торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, звучит наша новая песня военной тематики, – рассказал преподаватель Сахалинского колледжа искусств, звукорежиссер Дмитрий Русанов. – Есть желание довести их число до десяти и с Павлом Бусыревым дать концерт.

Павел, как и Дмитрий, – выпускник Сахалинского колледжа искусств. Дружат они давно и крепко – со студенчества. Получив высшее образование, преподавателями вернулись в родное учебное заведение. Более того, стали отличным эстрадным дуэтом, который собирает овации на городских и областных концертах, праздничных мероприятиях, а также во время гастрольных поездок вокалистов по региону.

Дмитрий и Павел – участники «Рождественских встреч», которые ежегодно проводятся в колледже. К 60-летию своего учебного заведения они подготовили программу «Путь», а к 75-летию Великой Победы – программу «Счастье». В их творческом багаже популярные хиты, песни военных лет, музыка кино, эстрада и, конечно же, композиции сахалинских авторов и собственные сочинения.

Отец Дмитрия тоже при деле, он пишет тексты. За помощь колледжу Валерий Русанов даже отмечен грамотой, которую ему вручил директор этого учебного заведения Андрей Костин. Так что можно смело сказать: сложилось хорошее творческое трио!

Валерий – сибиряк. В 1980-е, отслужив на Сахалине пограничником, остался на острове. Работал на шахте. Любит играть на гитаре, пишет стихи и песни. Так что ясно, от кого сын унаследовал яркое творческое начало.

Людмила Степанец.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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