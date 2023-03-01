Творчество холмчанки Ларисы Романовой заметили на всероссийском конкурсе «Пробуждая сердца»

В Музее Победы на Поклонной горе прошла торжественная церемония награждения победителей организованного Бессмертным полком России второго творческого конкурса памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ, Сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России Василия Ланового «Пробуждая сердца». Всего было подано более 12 000 заявок.

«Я уверена, что Василий Семенович гордился бы всеми вами», — сказала Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева, обращаясь к приехавшим в Москву победителям – это 28 человек, занявшие 1-3 места в девяти номинациях конкурса.

В номинации «стихи собственного сочинения, посвященные темам Родины, героизма, в том числе о героях нашего времени, участвующих в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины» третье место присуждено Ларисе Романовой из Холмска.

— Я очень прошу вас – пронесите тот огонь, который в вас загорелся, коль наш конкурс пробудил ваши сердца, несите дальше – пусть все больше и больше людей увлекаются. Вы сами организуйте конкурс – организуйте его в городе, в конце концов, в школе. Можно конкурс ко Дню Победы, Дню России, Дню рождения Пушкина», — пожелала приехавшим в Москву победителям конкурса председатель жюри, народная артистка РФ, вдова Василия Ланового Ирина Купченко.

Все авторы поданных заявок, соответствующих тематике конкурса, получат сертификаты участников – их можно будет скачать в личных кабинетах конкурсантов с 1 марта по 31 августа этого года, сообщает пресс-служба.