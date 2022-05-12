Творчество под знаком любви

Звукорежиссера Сахалинской областной филармонии Георгия Зобова в музыкальных кругах Южно-Сахалинска знают как клавишника, композитора, аранжировщика, саунд-продюсера, автора текстов, вокалиста, лауреата V конкурса «Песни Сахалину» (высокую оценку жюри получила его композиция «Цунами»), руководителя двух музыкальных групп.

Свой путь в профессию Георгий выбрал безошибочно: окончив детскую музыкальную школу по классу фортепиано, поступил на отделение хорового дирижирования в Сахалинское музыкальное училище. Из учебного заведения вышел дипломированным артистом хора, руководителем творческого коллектива. Но останавливаться на достигнутом было не в его правилах.

Следующими образовательными ступенями для Зобова стали курсы студийной режиссуры в городе на Неве и учеба в Санкт-Петербургском университете профсоюзов по специальности «звукорежиссер».

А дальше пришло время проявлять себя в творчестве. В международном Чехов-центре Георгий около десяти лет работал в составе популярной группы «Джаз Тайм» под управлением заслуженного работника культуры Сахалинской области Владимира Киндинова. Затем, чтобы воплощать свои мечты в реальность, создал группу «DreаmВox».

Вот уже тринадцать лет она исполняет рок, джаз, каверы популярных композиций, а также авторские песни своего создателя и руководителя. В «DreаmВox» вошли профессиональные музыканты Василий Булдаков (бас-гитара), Дмитрий Качин (гитарист), Сергей Шевелев (барабанщик), вокалистка областной филармонии Елена Акшенцева и сам Георгий.

О высоком профессионализме группы свидетельствуют такие факты, как совместные импровизации с известным американским джазменом Таем Стивенсоном, барабанщиком Олегом Бутманом (братом саксофониста Игоря Бутмана) и сотрудничество с нашим земляком, певцом Ярославом Сумишевским. Кстати, для Ярослава Георгий написал музыку к хиту «Питер – Москва».

Последние пять лет Зобов работает в Сахалинской областной филармонии звукорежиссером первой категории. С января прошлого года при поддержке филармонии реализует свой новый музыкальный проект с молодыми певицами сестрами Дианой и Ариной Головиными. Кстати, дуэт «Вишня» уже презентовал свой первый альбом «Над лугами», но большая презентация и сольный концерт сестер Головиных впереди – 22 мая они пройдут на сцене южно-сахалинского киноконцертного зала «Октябрь».

Георгий Зобов многое успевает: руководит коллективами, пишет музыку и стихи, занимается аранжировкой композиций (и не только своих произведений). Многие сахалинские авторы обращаются к нему с просьбой обработать первоначальную музыкальную идею песни, придать ей особую стилистику, чтобы она зазвучала во всей красоте и порадовала слушателей.

В прошлом году за вклад в социально-экономическое развитие региона и заслуги в профессиональной деятельности Зобов удостоен памятного знака в честь 75-летия Сахалинской области в ее нынешних границах.

И не только Москва и Питер воспеты музыкантом. Однажды группа «DreamBox» выступала на Днях Дальнего Востока в Москве, и у Георгия на особой эмоциональной волне буквально за два дня родилась песня «Дальний Восток». В ней – его текст, музыка, аранжировка. Тогда в столице и состоялась премьера этой композиции в исполнении Елены Акшенцевой. Сахалину Георгий, по его словам, тоже отдал дань должного – посвятил четыре песни.

– Остров стал для меня малой родиной, – говорит Зобов. – Мои родители – бывшие военные. Служили в Грузии, Армении, Приморье и на Сахалине. Поездили мы немало. Но большая часть моей жизни прошла на острове. Я к нему прикипел душой.

Сегодня в рамках нашего проекта предлагаем читателям газеты прослушать авторскую песню Георгия Зобова «Дальний Восток» (солистка Елена Акшенцева). Есть в этой композиции и проникновенные строки о Сахалине.

Людмила Степанец.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Телеграм, Одноклассниках, ВКонтакте. Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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