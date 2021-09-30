Издательство «КорКи’С» южно-сахалинской централизованной библиотечной системы знакомит с книжной новинкой.

В сборник «Сказочными тропами айнов» вошли легенды в обработке сахалинского писателя Олега Кузнецова, японского исследователя Гизо Осами, а также литературные сказки, написанные по айнским мотивам современными сахалинскими авторами – Оксаной Ризнич, Лидией Кисенковой, Галиной Аристарховой. Отдельным достоинством книги стали иллюстрации сахалинского художника Владимира Овченкова. При оформлении он использовал стилизованные сакральные предметы айнов (икуниси).

Представляя сборник, автор идеи директор южно-сахалинской централизованной библиотечной системы Ольга Бородина сказала:

– Популяризировать устное творчество загадочного народа, некогда населявшего Сахалин и Курилы, для широкой аудитории – такую задачу поставили и выполнили составители сборника. Несмотря на то, что на пути от замысла до читателя было немало препятствий, будто древний этнос испытывал нас на прочность. Но успех, который получили сигнальные экземпляры книги, превзошел наши самые смелые ожидания.

До конца года планируется выпуск дополнительного тиража, открыт прием заявок (тел. издательства «КорКи’C» – 72-16-86, e-mail: korkis@libys.ru).

Ирина СЕРГЕЕВА.