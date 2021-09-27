Ты первый, а я второй… Очередь у кабинета педиатра движется быстро

Началась кам­па­ния про­фи­лак­тических осмотров школьников.

По утрам в детской поликлинике Южно-Сахалинска у кабинета педиатра в некоторые дни появляется очередь. Но родителям беспокоиться не стоит. На приеме по профосмотрам подростков работает сразу два врача, время приема строго регламентировано, и поэтому поток пациентов проходит быстро.

К тому же региональным минздравом определено, что в таких случаях на помощь коллегам приходят медработники других учреждений. При необходимости к работе подключается и дежурный врач.

Ксения Михайлова.