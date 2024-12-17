Тымовской мэрии поставили «неуд» за провал работы со списками переселенцев

Такую оценку объявил на заседании правительства области губернатор Валерий Лимаренко, выслушав объяснения районного руководства по видеоконференцсвязи.

По его словам, мэр Мингиян Мучкаев со своей задачей по составлению списков для расселения не справляется. Глава региона подчеркнул, что люди не должны страдать из-за бюрократических проволочек, поэтому на исправление властям дали немного времени.

Кроме того, по поручению губернатора в отношении тымовских чиновников проведут служебное расследование и по его результатам последуют выводы.

Эдуард САМОЙЛОВ.