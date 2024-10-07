Тысячи горожан побывали на 19-м агрофестивале «Своё родное, островное»

В Южно-Сахалинск на большую осеннюю ярмарку со своим товаром приезжали представители одиннадцати районов. День, как по заказу, выдался тёплым и солнечным. Так что область достойно отметила и праздник урожая, и смотр трудовых достижений местных производителей. Министр сельского хозяйства и торговли Инна Павленко лично чествовала лучших из лучших.

Десять предприятий, выпускающих хлеб и хлебобулочные изделия, соревновались за первенство в трёх номинациях. Оказалось, лучшие нарезные батоны выпекает Холмский хлебокомбинат, а самый вкусный ржанопшеничный хлеб «Бородинский» – индивидуальный предприниматель Любовь Семёнова. Хлебный дом «Сахалин» отличился выпуском формового хлеба из первосортной пшеничной муки.

Пять предприятий области представили жюри свои кондитерские изделия. В номинациях «Конфеты глазированные типа «Птичье молоко» и «Пастильные изделия (зефир)» победили ООО «Кондитерская лавка» и ООО «Фантазия».

По трём номинациям оценивалась молочная продукция девяти предприятий, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Лидером по производству молока с массовой долей жира 2,5 – 3,2% признан кооператив «Соколовский». Лучшую ряженку выпускает молочный комбинат «Южно-Сахалинский», а сметану с массовой долей жира 20 – 30% – «Грин Агро-Сахалин».

А вот в товарной группе «Мясная продукция» всех соискателей (причём во всех четырёх номинациях!) обошли работники колбасного цеха «Сахалинский» с. Дальнее. Они награждены призами профильного министерства за выпуск сосисок молочных, колбасы варёной докторской, шпика венгерского и колбасы полукопчёной краковской.

– Из года в год мы представляем продукцию не только на ярмарках, но и развозим её по всему Сахалину, – рассказала Лидия Бухенская, главный технолог, более 20 лет отдавшая этому предприятию. – Внедряем рецептуру новых колбас, обновляем ассортимент, участвуем в семинарах и выставках.

Словом, стараемся предоставить землякам хорошие, экологически чистые продукты.

Начальник отдела продаж этого предприятия Светлана Сычёва дополнила рассказ:

– Работаем мы на своём сырье, закупаем только куриное мясо.

На наших фермах содержится более 10 тыс. голов свиней, за которыми заботливо ухаживают ребята. Мы рады, что наш коллективный труд в этом году отмечен сразу четырьмя наградами. Для нас это хороший стимул.

Агрофестиваль порадовал широким ассортиментом сельскохозяйственной продукции овощеводов, животноводов, пчеловодов, птицеводов, цветоводов, ремесленников… Достойно выглядели и рыбные ряды.

Пока народ приценивался и отоваривался, искромётную музыкальную ноту празднику задавали танцоры и певцы, взрослые и дети.

Кстати, детворы на ярмарке было немало. Некоторые с восторгом останавливались возле прилавка Анны Дроновой из ИП «Карамелька». Здесь было столько разноцветных леденцов – от петушков до фигурок разной формы и размеров, с посыпкой и без и даже со съедобными картинками. (Последние, как рассказала Анна, печатают на сахарной бумаге пищевыми чернилами на пищевом принтере. Их Анна заказывает на материке).

– Я три года занимаюсь этим прибыльным делом. Мне оно нравится. Заказов много, особенно в канун праздников и школьных ярмарок. Муж в свободное время помогает упаковывать леденцы в прозрачные пакетики. Продукция наша красивая, вкусная, подарочная, ручной работы.

Алексей и Валентина Буряковы приехали в Южный из Тымовского.

– У нас личный завод по производству сметаны, творога, сыра, йогуртов, масла сливочного и топлёного, молока, ряженки, кефира, снежка, – перечисляет Валентина. – Продукция свежая, вкусная, натуральная, без добавок. Делается день в день.

На прилавке Валентины целая линейка белоснежных бутылочек с молочной продукцией. Вот и ярмарочный медведь (какой без него праздник!) соблазнился, пришёл к тымовчанке за молочком.

Были на ярмарке и другие напитки. К примеру, производства корсаковского предприятия «Северная звезда». Их представляла продавец Майя Чен:

– Наше предприятие выпускает зимний квас на вишнёвой основе, яблочный сидр, энергетики с барбарисом, малиной, ревенем, смородиной, лимоном, манго и маракуей. В ассортименте – чаи с лимоном, земляникой, персиком и безалкогольное пиво. Продукцию на все вкусы разливаем и в металлические банки, и в пластиковые бутылки. Спрос хороший, особенно летом.

После птичьего гриппа восстанавливается птицефабрика «Островная». Оптимизма и улыбок покупателям прибавляли разгуливавшие по ярмарочной площадке ряженые Петух и Курочка. Сразу видно было, где находится торговая точка предприятия. И к ней тянулась очередь.

Нелли Борисовна и Владимир Иванович Маркуцевы – цветоводы из с. Чехов Холмского района. Как на пенсию вышли, так лет пять и посвящают любимому занятию. Выращивают на шести сотках до 55 сортов хризантем. Выписывают их по каталогам из питомников материка. Всё это многоцветие супругам в радость, и ею они делятся с островитянами. Отказались даже от картофельных грядок на участке. «Второй хлеб» покупают.

– Мы привозим хризантемы на городские и областные ярмарки, ездим по всему острову. Продукция пользуется спросом. И нам радостно, что люди увлечённо украшают цветами свои дачные участки и дворы.

Наталья Анатольевна Руденко занимается домашним хозяйством. Ей во всём помогает дочь – Анастасия Басова. Они тоже постоянные участники ярмарок. У них хороший ассортимент лесных даров, есть отборная (ягодка к ягодке) малина. Всего и не перечислить. Анастасия в русском народном костюме приветливо встречала покупателей, и торговля у красавицы в кокошнике шла бойко.

С ярмарки никто не ушёл с пустыми руками. Многие семьи затарились сетками с отборным картофелем, морковью, свёклой, капустой. Покупки везли на тележках (иногда в четыре руки), грузили в багажники автомобилей, несли в мешках и сумках.

Профильный министр Инна Павленко, открывая агрофестиваль, желала каждому получить максимум эмоций от праздника. И он получился ярким, красивым, изобильным. Иным и не замышлялся, ведь он тоже «свой родной, островной».

Людмила Степанец.