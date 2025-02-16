Тысячи зрителей в Южно-Сахалинске стали свидетелями яркого шоу на спортивном комплексе трамплинов «Высота»

В минувшую субботу вечером здесь прошли Всероссийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Сахалинские ночные полеты-2025». Полюбоваться красотой грациозных полетов лыжников и пожелать им красивых дальних полетов на спортивный комплекс прибыл и губернатор Валерий Лимаренко.

На старт «Ночных полетов» вышло 25 именитых спортсменов, среди них заслуженный мастер спорта, три мастера спорта международного класса, четырнадцать мастеров спорта – члены мужской и женской команд сборной России. На Сахалин они прилетели провести тренировочные сборы.

Среди соискателей медалей были серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине заслуженный мастер спорта Данил Садреев (республика Татарстан). Мастера спорта международного класса: многократный победитель этапов Кубка России и чемпионатов страны Михаил Пуртов (Свердловская область), победитель Всемирной зимней универсиады 2017 года Роман Трофимов (Нижегородская область). Многократная победительница этапов Кубка России, участница этапов Кубка мира, мастер спорта международного класса Кристина Прокопьева (Свердловская область).

Островной регион представляли опытные сахалинские летающие лыжники – двукратные чемпионы России 2024 года мастера спорта Александр Баженов, Максим Колобов, Никита Лобода, Денис Гон. Александр Баженов является победителем Всемирной универсиады 2017 года в командных соревнованиях.

Открывали соревнования женщины. Первая зачетная попытка выявила трёх основных претенденток на викторию. Кристина Прокопьева улетела на 67,5 метра и ее прыжок судьи оценили в 107,4 балла. Елизавета Мохова (Магаданская область) приземлилась на отметке 74 метра и у пяти судей в сумме заработала 99,4 очка. Ксения Пискунова (Свердловская область) совершила прыжок на 67 метров и с 96,7 баллами замыкала тройку сильнейших.

У мужчин, как и ожидалось, лидерство после первой попытки захватил олимпийский призер Данил Садреев. Несмотря на то, что прыжок у него получился не самым дальним среди претендентов на подиум, – Данил пролетел 78,5 метра, – рефери оценили его полет в 128,3 баллами. Михаил Пуртов преодолел отметку 80,5 метра и заработал 121,3 очка. Сахалинец Александр Баженов совершил прыжок на 80 метров и с 121,1 очками занимал третье место.

Вторая попытка как у женщин, так и у мужчин, не внесла изменений в итоговый протокол соревнований. Кристина Прокопьева упрочила свое лидерство, совершив прыжок на 81 метр. И, набрав в сумме 224,2 очка, поднялась на высшую ступеньку пьедестала почета. У Елизаветы Моховой вторая попытка получилась чуть скромнее – 70,5 метра. Сумма очков 205,2. Ксения Пискунова приземлилась на отметке 65 метров и с 188,3 очками замкнула тройку призеров.

У мужчин Данил Садреев завершал соревнования и смог порадовать поклонников этого вида спорта, приземлившись на 80 метровой отметке. Судьи оценили в этот вечер его прыжок самыми высокими очками – 132,4, в сумме 260,7. Серебряная медаль в активе Михаила Пуртова. Его прыжок на 78 метров и 130,6 балла. Общая сумма 251,9.

Несмотря на то, что во второй попытке сахалинец Александр Баженов приземлился на скромные 73 метра, общая сумма очков составила 234,4 очка. Это позволило ему

сохранить за собой третью ступеньку пьедестала почета.

Порадовали наши юниорки. Диана Ермоленко совершила прыжки на 65 и 67 метров, за которые заработала 173,2 очка, которые позволили ей занять второе место. Её подруга по команде Кира Фендрикова приземлялась на отметках 60,5 и 62 метра. Сумма очков 153,2-бронзовая медаль. Награду высшей пробы увезла в Санкт-Петербург мастер спорта Валерия Римдёнок,совершив прыжки на 65 и 67,5 метра и 180,4 очка.

В борьбе за победу среди юниоров островитянин Денис Гон смог замкнуть тройку призеров с результатом 172,8 очка (68 и 58,5 метра). Победу праздновал мастер спорта Максим Альчиков (Пермский край). В первой попытке он приземлился на отметке 71,5 метра, во второй не смог улучшить свой результат 68 метров. Сумма очков 209,3. Представитель Санкт-Петербурга мастер спорта Иван Козлов совершил в этот вечер прыжки на 69 и 65 метров, за что получил от судей 200,1 очка и поднялся

на вторую ступеньку пьедестала почета.

После торжественной церемонии награждения победителей и призеров соревнований повторилось лазерное шоу с салютом, которые венчали прекрасный праздник спорта. Даже студеный северный ветер и довольно колючий мороз в этот вечер не смогли испортить настроение многочисленным болельщикам.

Фоторепортаж Игоря Карпука и регионального министерства спорта.