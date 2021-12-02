«Тюльпан» юбиляру!

Кто как праздника ждет пятницу или воскресенье, а мы – утро каждой среды и субботы. К половине девятого спешим в парк на «Тропу здоровья», к музыкальному фонтану или озеру, чтобы услышать знакомый бодрый голос Нины Васильевны Васильевой: «На зарядку становись!».

И тут же расправляются наши спины и плечи, с них словно сваливается груз прожитых лет. Нина Васильевна показывает нам несложные универсальные упражнения для подвижности суставов и позвоночника, укрепления мышц разных групп, а также элементы дыхательной гимнастики. Мы стараемся, повторяем, ведь так хочется стать стройнее, выглядеть моложе, двигаться энергичнее.

Оздоровительные занятия на свежем воздухе проходят под музыку или под наши дружные песни. Вместо бега танцуем чардаш, танго, польку. Кроме того, приобщаемся к тибетской гимнастике и бодифлексу – комплексу упражнений для красоты. Ведь наш главный лозунг – любовь, красота и природа!

У Нины Васильевны нас более двадцати. В группе здоровья «Тюльпан» собрались в основном активные горожанки, ведущие здоровый образ жизни. Объединяет всех наш замечательный и душевный лидер-общественник. Более тридцати лет Васильева сотрудничает с южно-сахалинским городским парком культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина и бескорыстно помогает горожанам вести здоровый образ жизни, интересно и познавательно проводить досуг.

Наша группа здоровья ходит в походы, не пропускает интересные культурные события, путешествует по Сахалину. Мы ездили в Невельск и Холмск, в Бамбучки и Синегорск, любовались красотами бухты Тихой. Во Взморье посмотрели тории (ворота) японского храма. В с. Весточка поднимались на останец Лягушка, в областном центре посещали ботанический сад…

Неуемная энергия Ни­ны Васильевны Васильевой поражает и восхищает. Она – преподаватель детской музыкальной школы. При всем при том находит время на общение с детьми и внуками, на огород, на занятия с нами. Она замечательно ладит с людьми, восприимчива ко всему новому и лучший опыт применяет на практике.

Группа здоровья «Тюльпан» поздравляет своего бессменного руководителя с юбилеем! Сердечно желаем Нине Васильевне здоровья, долгих лет активной жизни, плодо­творной работы и неиссякаемой энергии.

Лина АВЕРИЧЕВА,

Татьяна БАРАБАШЕВА,

Людмила ОРЕШКИНА

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