У Чёрной речки. Здесь зародился областной центр

Где находилось селение, положившее начало Южно-Сахалинску?

Любители островной истории укажут на северную окраину нынешней улицы Ленина. Однако более сорока лет туристов привозили на ул. Сахалинскую, на берег Сусуи. (Этот район сегодня называется Владимировкой). В сквере у реки гостей областного центра обычно подводили к огромному камню, установленному в год столетия областной столицы. Табличка на нём гласила: «Здесь в 1882 году русскими поселенцами было основано селение Владимировка, положившее начало городу Южно-Сахалинску».

О том, что памятник стоит не в том месте, неоднократно высказывались специалисты-историки. Во второй половине 1980-х на заседании областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры известный краевед А. Рыжков заявил: «…Камень поставлен не там, где надо.

Горсовет не посоветовался с краеведами, и вот результат, именуемый головотяпством».

Алексей Николаевич знал о русской Владимировке не понаслышке. В августе 1945-го он, будучи военным журналистом, принимал участие в боевых действиях на Южном Сахалине. Его воспоминания относятся к тем дням: «На северной окраине города мы обнаружили несколько рубленых домов. Японцы объяснили, что они построены русскими поселенцами ещё до 1905 года, когда на месте Тоёхары стояло большое русское село».

В начале 2010-х областной экспертно-консультативный совет по сохранению историко-культурного наследия памятный знак на улице Сахалинской предписал считать «не отвечающим исторической действительности». Владимировку основали на Чёрной речке. Так называлась нынешняя Красносельская. Обозначить место рождения города на её берегу незадолго до его 130-летия предлагал руководитель архивного агентства области Александр Костанов.

Несколько лет назад у пересечения реки с улицей Ленина появился постамент. Табличка сообщала, что памятный знак в честь основания Владимировки с благоустройством прилегающей территории установят в 2020 году. Выполнить намеченное тогда не удалось из-за реконструкции моста.

И вот историческая справедливость наконец-то восторжествовала. По распоряжению мэра областного центра Сергея Надсадина с камня на улице Сахалинской сняли табличку. В ближайшее время на памятном знаке у Красносельской появится надпись: «Здесь у Чёрной речки в 1882 году русские основали селение Владимировка, положившее начало Южно-Сахалинску».

Сергей Федорчук.