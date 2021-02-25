У каждого времени свои часы… Выставка одного предмета

В областном краеведческом музее организована выставка одного предмета – часов.

С этим старейшим изобретением человечества многие нынешние дети, по наблюдениям, не знают, как обращаться, как определять время. «А зачем? – вопрошают тинейджеры. – Включи мобильный телефон – и вот они, циферки, показывают часы и минуты».

А ведь чтобы на экране сотового стали высвечиваться цифры, наука и техника прошли увлекательный путь развития. История часов – это полет человеческой мысли и вдохновения. И начало истории – проявление интереса ко времени. Восполнить пробел в знаниях школьники могут в областном краеведческом музее, где экскурсоводы подробно расскажут об истории часов.

Первыми своеобразными ориентирами для отсчета суток стали небесные светила. Они подсказывали об изменениях в природе, смене времен года. Люди использовали простейшие часы – солнечные. Кстати, о них знали школьники в советское время.

В пасмурные, ненастные дни помогали огненные часы. Время измеряли количеством сгоревших свечей или лучин. Конечно, точность таких часов была невелика.

Около 2500 лет назад придумали водяные часы. Примитивное приспособление имело вид сосуда с отверстием. Через него вытекала вода. Благодаря делениям на сосуде можно было измерить прошедшее время.

Самые известные часы – песочные. Они и сейчас кое-где используются. Это устройство из двух сосудов, соединенных узким горлышком, сквозь которое от верхней колбы к нижней проходит песок.

Механические часы были придуманы в XIV веке. Там используется маятник. Именно такие часы представлены на выставке. Это балансовые настольные часы в корпусе ложнокаслинского художественного литья 1970 – 1980-х годов.

Главный экспонат дополняют еще шесть часов. Часы-хронограф переносные (карманные) Brauswetter janos Sregeden, конец XIX – начало ХХ вв. Часы карманные К-43 производства ГЧЗ им. Кирова, 1930 – 1950-е гг. Часы карманные мужские марки «Молния», 1960 – 1970-е гг. Часы-кулон механические марки «Чайка», нагрудные, 1980-е гг. Часы наручные женские «Звезда», 1930 – 1940-е гг. Часы механические марки «Чайка», наручные, 1980-е гг.

Все экземпляры из фондов областного краеведческого музея.

Людмила БЕРКОВИЧ.