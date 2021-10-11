У кенгуру Бени из сахалинского зоопарка появилась невеста из Калининграда

Новый питомец пополнил коллекцию животных Сахалинского зооботанического парка, сообщает пресс-служба. Двухлетняя самка кенгуру Беннета– Амалия прибыла в Южно-Сахалинск из Калининградского зоопарка.

Она проделала долгий путь и перед встречей с Бени провела месячный карантин в одиночестве. Сейчас Амалия чувствует себя вполне благополучно, хорошо ест и смело гуляет в открытом вольере.

Беня встретил свою подружку миролюбиво. Теперь они содержатся в общем домике, и специалисты надеются, что со временем кенгуру смогут образовать пару и принести потомство.

У вас есть возможность посмотреть на эту милую пару. Амалия и Беня тусуются в вольере рядом с киоском «Сувенирная лавка» .