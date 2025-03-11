У Курахова в ДНР российские бойцы захватили бронеавтомобиль “Хамви”

Бойцы сахалинской 39-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады захватили многоцелевой автомобиль повышенной проходимости “Хамви” производства США.

Как рассказал ТАСС сапер с позывным Каспер, машина подорвалась на недавно установленной российскими бойцами мине и была оставлена в лесополосе вблизи села Улаклы под Кураховом.

– После возвращения с боевой задачи в пункт временной дислокации при помощи дрона мы обнаружили в лесополосе данный автомобиль. Оказалось, он подорвался на нашей мине. Было принято решение эвакуировать эту машину, – рассказал сапер.

В ходе эвакуации, отметил военнослужащий, ВСУ подняли в небо свои дроны. От прицельных ударов эвакуационную группу спас РЭБ, который был установлен на бронетехнике российских бойцов.

– Когда мы начали цеплять данный автомобиль, прилетел дрон-камикадзе и ударил в заднюю часть автомобиля. Мы отбежали, затем вернулись и доделали задачу. Когда тянули, прилетел второй дрон-камикадзе и решил добить данный автомобиль, но из-за того, что работал РЭБ на нашем БТР, дрон ударил в верхнюю часть автомобиля. За счет кумулятивного заряда он попал вовнутрь автомобиля, – добавил сапер.

По его словам, трофейный “Хамви” является легкобронированным. Основной защитный акцент сделан на двери и стекле. Капот машины выполнен из стеклопластика, а дно закрывает алюминиевый сплав.

Как подчеркнул сапер, машина на ходу, однако для российских войск она интересна исключительно с точки зрения технической сборки.

Фото: скриншот с видео «ТАСС».