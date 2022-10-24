У нас гостья

В Холмском районе на одну из дач пожаловала необыкновенная трехцветная лиса.

Патрикеевна с белой грудкой и темными лапами ничуть не боялась уличного освещения, людей, собаки, которая охраняет дом по соседству. Она немного посидела на крылечке, поглядела на хозяйку дачи, внимательно послушала человеческую речь, выжидательно посмотрела – не перепадет ли ей чего-нибудь вкусненького. Затем спокойно удалилась к себе домой, на берег нерестовой речки, протекающей неподалеку.

Хозяйка дачи Татьяна рассказала, что это место расположено поодаль от больших дорог и свалок. По соседству и во дворе нет скоплений мусора или остатков съестного, которые могли бы привлечь внимание хищницы, ее никто не прикармливал. Судя по внешнему виду, лиса не страдает от истощения, бока «налитые».

Что же могло привлечь внимание хищницы? По словам нашего постоянного консультанта, биолога-охотоведа Андрея Здорикова, в таком визите нет ничего необычного:

– Возможно, сама эта лиса или ее родители прежде имели опыт общения с людьми, подходили к человеческому жилью и их не обижали, а может быть, и подкармливали. Поэтому нет страха. Берега рек, а также морское побережье, особенно после штормов или сильных отливов, – это естественные пути передвижения лис и многих других животных – енотовидных собак, медведей, норок. Здесь они ищут и находят себе пропитание в естественной среде обитания.

Как вести себя при встрече с лисой в такой обстановке? Главное, не подкармливать. Осень – пора благодатная, питания в дикой природе предостаточно. Кроме того, стоит один раз дать животному корм и в дальнейшем вы получите настоящую нахлебницу. И ладно бы одну: после появления потомства она и лисят сюда приведет. Это плохо во всех смыслах. Получая дармовую кормежку, дикое животное отвыкает добывать себе пропитание самостоятельно и даже может пострадать от людей, настроенных не так дружелюбно по отношению к нему.

Семен РЕЧКИН.