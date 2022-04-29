У нашей газеты были классные «тёзки»! Все они носили имя «Советский Сахалин». И это имя ко многому обязывало

Готовясь к 97-му дню рождения «Советского Сахалина», мы решили разыскать информацию о его «тёзках» – одноименных предприятиях и организациях, оставивших добрый след в истории региона.

В этом нам помогли газетные публикации журналистов разных лет, архивные материалы, интернет-раскопки. К примеру, мы узнали, что в начале войны островитяне перечисляли средства на строительство эскадрильи боевых самолетов «Советский Сахалин». Собрали 3017 тыс. рублей. Эта эскадрилья дальних ночных бомбардировщиков Ил-4 в 1941 – 1942 годах участвовала в бомбардировках Берлина и других городов фашистской Германии.

Но, пожалуй, из всех обнаруженных «тёзок» ближе всего по возрасту к нашему изданию оказался колхоз «Советский Сахалин», основанный 28 апреля 1931 года в селе Рыковское (ныне с. Кировское). С его машинно-тракторной станцией он стал крупнейшим хозяйством Тымовской долины. Какой бы маломощной ни была та техника, все же она значительно облегчила ручной крестьянский труд.

Тогда одним из стратегических направлений развития государства была коллективизация. Сельчане тяжело расставались с личными коровами и лошадьми, передавая их колхозу. Но будущее не только земледелия, но и животноводства виделось тогда в создании ферм, в укрупнении коллективных хозяйств.

Заместитель научно-просветительского отдела Тымовского краеведческого музея Валентина Семенкова к 90-летию колхоза «Советский Сахалин» выполнила целое исследование, оживив страницы его истории яркими фактами трудовых побед земляков.

Так, в 1933 году колхозник В. Плахатнюк установил рекорд выработки трудо­дня. В 1936-м тракторист А. Сидорин награжден кожаным костюмом, а звеньевая колхоза С. Дошенко – отрезом на платье. Выполнявший план на 170% тракторист П. Рулев был занесен на краевую Доску почета. В 1940 году коллектив колхоза «Советский Сахалин» получил почетное право за высокие достижения в животноводстве и полеводстве быть участником Выставки достижений народного хозяйства в Москве. На ВДНХ Сахалин представляла Секлетинья Дошенко – инициатор стахановского движения, пятисотница. Домой она вернулась с малой золотой медалью.

В годы Великой Отечественной войны «тёзка» нашей газеты трудился с удвоенной энергией, перевыполняя планы, экономя горючее. Следуя лозунгу «Все для фронта, все для Победы!», колхозники вносили в фонд обороны личные сбережения.

В 1945-м колхоз «Советский Сахалин» Кировского района вошел в тройку лучших хозяйств области. Большую группу его тружеников наградили медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

И в мирное время тымовчане не снижали темпы работы. В июле 1949 года молочнотоварная ферма колхоза «Советский Сахалин» считалась одной из крупнейших в области. Здесь насчитывалось 339 голов крупного рогатого скота, 139 овец, 60 свиней и значительное количество лошадей. В 1950-е годы передовики освоили еще 10 гектаров новых пахотных земель. Хозяйство просуществовало до 1958 года, а затем влилось в укрупненный совхоз «Красная Тымь», оставив о себе добрую память.

В 1947-м в Корсаковском районе ударно работала рыболовецкая артель «Советский Сахалин». В одном из сентябрьских номеров 1948 года наша газета сообщала, что в область с материка прибыло 12 новых грузовых автомашин для рыболовецких колхозов. Восточно-Сахалинский межрайонный рыбакколхозсоюз распределил автомобили труженикам колхозов «Казахстанец», «Новый путь», «Красный Октябрь» и… «Советский Сахалин». Как видим, наш «тёзка» фигурирует уже в новом статусе.

В 1959 году все восемь хозяйств этой зоны объединились в крупный колхоз имени С. М. Кирова с центральной усадьбой в Озерском. Пережив тяжелый кризис в 1990-е, предприятие возродилось и работает на экономику региона.

Пищетрестартель «Советский Сахалин» появилась в г. Макарове в декабре 1947 года. Она помогала городскому и районному Советам улучшать условия жизни переселенцев с материка, налаживать общественное питание.

Имя «Советский Сахалин» в 1951 – 1953 годах в областном центре носила типография, в которой печаталась наша газета. Как самостоятельное предприятие типографию стали строить в 1961 году по инициативе и при участии редактора газеты «Советский Сахалин» Василия Парамошкина. Правда, когда объект сдали в эксплуатацию, прежнего имени на вывеске уже не значилось.

Зато в том же 1961 году его начертали на борту нового судна, построенного в Польше на Гданьской судоверфи. По тем временам это была самая мощная на Дальнем Востоке рыбоконсервная плавучая база грузоподъемностью 9300 тонн. В основном она работала в охотоморских экспедициях, где принимала на борт уловы сельди с 10 – 12 промысловых судов. Рыба, обработанная на механизированных линиях, шла на выпуск миллионов банок консервов.

В 1984 году коллектив «Советского Сахалина» занимал первое место среди обрабатывающих судов. Он первым освоил производство деликатесной продукции из кальмаров. После 27 лет напряженной работы в море плавбазу списали. Но трудовая слава коллектива судна «Советский Сахалин» с годами не померкла.

Возможно, это далеко не все «тезки» нашей газеты, отыщутся и другие. Но мы с благодарностью вспомнили тех, кого смогли отыс­кать. Имя «Советский Сахалин», которое носили островные предприятия и хозяйства, конечно же, обязывало их тружеников работать по максимуму, с ускорением.

И коллективы находили для этого силы и возможности, развивали новаторство, наставничество, социалистическое соревнование, старались экономить ресурсы, делились передовым опытом. Минули десятилетия, а результаты их стараний впечатляют. Даже с позиции нового времени.

Людмила Николаева.