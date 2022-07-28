У непогоды в плену. Курильчане не должны брать отпуск за свой счет из-за отмены авиарейсов

В этом абсолютно убежден курильчанин Владислав Верещук, участник всероссийского молодежного образовательного летнего форума «Территория смыслов». На форуме в г. Солнечногорске он озвучил свою позицию уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Разве островитяне виноваты в том, что, улетев отдыхать на материк, не могут вернуться на острова из-за тумана, который мешает авиации? А ведь в таких ситуациях работодатели просят курильчан брать отпуск за свой счет, сообщил Владислав.

В этом вопросе он нашел поддержку омбудсмена. Татьяна Москалькова полагает, что, если человек не может по объективным, не зависящим от него причинам вернуться на работу, у него не должны отнимать зарплату. Она заявила, что согласна поддержать инициативу, повышающую гарантии для работников таких территорий.

Людмила АРТЕМОВА.