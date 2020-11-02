У них свой остров. Лоскутный! Сахалинки увлеченно постигают секреты декоративно-прикладного творчества

Южносахалинка Ольга Андреева по образованию инженер-технолог швейного производства. В последние годы лоскутное шитье стало ее коньком. Однажды ей захотелось научить землячек именно такой технике декоративно-прикладного искусства. Летом 2016-го Ольга и ее подруги Варвара Цюрупа и Ольга Альперович зарегистрировали свой клуб «Лоскутный остров».

Его возглавила Андреева, в прошлом выпускница южно-сахалинской детской художественной школы. По словам ее педагога искусствоведа Раисы Гороховой, уже тогда в девочке проявилась творческая одаренность, особая любовь к ручной работе. Она увлеченно постигала разнообразие техник декоративно-прикладного искусства.

Первые десять женщин, пришедшие в клуб, технику квилтинга освоили довольно быстро и на высоком уровне. За пять месяцев из фрагментов они сшили невероятной красоты панно «Сахалин – там, где рождается утро». Оно походило и на объемную картину, и на вышивку, и на ковер, и на мозаику. На международном фестивале-конкурсе «Душа России» в Суздале эта коллективная работа островитянок была отмечена призом, а дипломом фестиваля – авторское произведение «Южная ночь» Ольги Андреевой, выполненное в стиле пэчворк.

Островным рукодельницам очень помогло участие в проекте «Палата ремесел» (его учредитель – региональное министерство культуры и архивного дела, а организатор – областной центр народного творчества). Мастер-классы, на которых побывали представители десяти муниципальных образований Сахалина и Курил.

Несколько лет назад в Тюмени рукодельницы из пяти стран и 56 городов России творчески поддержали один из самых масштабных в стране проектов «Конек-Горбунок. Лоскутная сказка». Готовясь к нему, Ольга Андреева и Ольга Альперович обратились к иллюстрациям сказки Павла Ершова, выполненным художниками Эриком Булатовым и Олегом Васильевым.

Сюжетной основой для мастериц стал рисунок Чудо-юдо рыбы-кит. На квадратном метре панно в технике лоскутного шитья они воссоздали и этого сказочного персонажа, и картинку русской жизни. Диплом I степени, специальный приз и приз зрительских симпатий стали заслуженной наградой островитянкам.

Ольга Андреева и ее ученицы уже создают настоящие произведения искусства, добиваясь гармоничной комбинации цветовых оттенков различных видов тканей, безупречной машинной стежки. Не так-то просто витиевато отстрочить фрагменты работ, придать им объем, сделать аппликации. Большого мастерства требует трехмерная вышивка в сложной флорентийской технике барджелло (в переводе с итальянского – «языки пламени»), которая нашла отражение в пэчворке.

Желающих научиться такому рукоделию все больше, как, впрочем, и авторских работ, оригинальных по цвету, фактуре, композиционному решению. Из них сформировалась основа коллекции клуба, ее мастерицы продемонстрировали на одной из выставок в бизнес-центре «Сфера».

Года два назад Ольга Андреева усложнила задачу: предложила членам клуба заманчивую идею – создать образцы модной одежды в стиле пэчворк (или квилтинг). Дефиле стало настоящим праздником мастерства и достойным завершением грантового проекта «Я шью мечту», реализованного при поддержке фонда «Энергия» компании «Сахалин Энерджи».

Авторские стильные костюмы в сложной технике лоскутного шитья и аксессуары к ним произвели фурор. А ведь для каждой рукодельницы все начиналось с освоения азов. Они учились работать с инструментами, правильно подбирать ткани, собирать и правильно сшивать блоки из сотен деталей по принципу мозаики, отутюживать и прорисовывать образцы, правильно выбирать силуэт. За четыре месяца они создали уникальную коллекцию одежды в традициях русского народного творчества.

– Кто-нибудь из посторонних может сказать: чему тут, по большому счету, учиться? – говорила Ольга Андреева, предваряя необычную демонстрацию одежды. – Разве сложно сшить разные куски ткани? Зачем столько трудиться, портить зрение? А затем, что душа просит красоты. Поняв сложность ремесла и алгоритм непростой работы, наши женщины ощутили радость творчества. И теперь она с ними.

Разве не радостью творчества объясняется то, почему издавна после тяжелого труда крестьянки украшали вышивками-оберегами кофты и рубахи, вязали коврики из соломы, расписывали диковинными цветами предметы быта? Для русской женщины такое творчество просто отдушина и возможность обнаружить в себе скрытые дарования.

Ольга Андреева рада, что в народном прикладном творчестве нашли себя Валентина Ри, Яна Русских, Наталья Насонова, Виктория Лобанова, Наталья Макеева, Светлана Литвиненко, Наталья Матвеева, Елена Манойленко и многие другие. На дефиле публика скандировала:

– Молодцы! Браво! Это лучшее, что мы видели.

Лоскутное шитье – фантазия без границ, допускающая любые сочетания цветов. Произведения получаются красивые, уютные, декоративные с причудливыми узорами, аппликацией, геометрической мозаикой.

Конечно же, самое сложное в этом процессе – работа с материалом. Ткань должна быть не только внешне красивой, но и качественной. Только тогда под умелыми руками многоцветные лоскутки превратятся в изысканные предметы обихода и декоративно-прикладного искусства.

Ольге Андреевой нравятся эти стихотворные строки, они созвучны ее внутерннему миру.

Иголка бродит по канве,

ложатся крестики рядами.

Я шью мечту сама себе

из голубой небесной дали.

В июле нынешнего года участники клуба в рамках проекта «Тепло души моей» сшили по лоскутному одеялу для каждого ребенка из Сахалинского реабилитационного центра «Преодоление». Причем в художественном оформлении работ сделали акцент на увлечениях детей. Подарки получились замечательные!

А уже в сентябре рукодельницы удивили островитян презентацией нового грантового проекта «Ой, на прялке я пряла», организованного областным центром народного творчества при финансовой поддержке фонда «Энергия» компании «Сахалин Энерджи». Четырнадцать мастериц продемонстрировали свои текстильные изделия в технике аппликации. По форме они напоминали прялки с их художественной росписью.

Нет пределов совершенству и творчеству талантливых островитянок. А все оттого что изящная ручная работа дарит им ощущение счастья, радости и востребованности.

Людмила НИКОЛАЕВА.