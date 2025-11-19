У нового жилого комплекса в Южно-Сахалинске благоустроят набережную реки Еланьки

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко проинспектировал ход строительства жилого комплекса «Южный парк». Первые дома готовы к сдаче, второй этап планируется завершить в декабре 2025 года. Глава региона поручил продолжить благоустройство набережной реки Еланьки, которая протекает рядом с новым ЖК, и привести в порядок также и северный берег.

Жилой комплекс «Южный парк» строится в южной части областного центра, на пересечении проспекта Мира и улицы Больничной. Работы проходят в несколько этапов. В первую очередь сдадут 453 квартиры. Еще столько же будут готовы к концу 2025 года.

На набережной реки Еланьки на первом этапе территорию очистят от мусора, проведут санитарную очистку лесного массива, уберут упавшие деревья. Дорожки отсыпят щебенкой, скосят подлесок.

—В будущем здесь можно будет создать полноценное общественное пространство с точками общепита и зонами активного отдыха, — подчеркнул Валерий Лимаренко.

На стройплощадке уже началось устройство котлованов под фундаменты четвертого и пятого корпусов комплекса, сообщила пресс-служба правительства региона.

—В жилом комплексе «Южный парк» предусмотрено строительство детского сада на 240 мест, который должен быть возведен к 2028 году, — добавил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

СПРАВКА

Сахалинская область входит в число лидеров страны по ликвидации аварийного жилья. Сейчас регион приступает к формированию третьего этапа программы переселения, который будет реализован с привлечением федерального финансирования. Областные власти продолжают работу по привлечению дополнительных средств для ускорения процесса расселения и создания комфортных условий жизни островитян. В этом году в регионе введено 223 тысячи квадратных метров жилья. Всего с 2021 года жилищные условия улучшили почти 23 тысячи сахалинцев и курильчан, их расселили с более чем 500 тысяч квадратных метров непригодного жилого фонда.