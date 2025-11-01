У острова Кунашир появились киты-горбачи

В акватории Южно-Курильского мыса местные жители и гости острова в октябре неоднократно наблюдали фонтаны китов. Сотрудники заповедника «Курильский» выезжали на место события и смогли запечатлеть одного из китов. Этим китом оказался горбач.

Горбачи – не самые часто встречаемые киты в акватории острова Кунашир. Чаще с тихоокеанской стороны острова, где находится Южно-Курильск и его окрестности, можно наблюдать относительно небольших китов, таких как северный малый полосатик и северный плавун, сообщила пресс-служба заповедника. Отчасти из-за того, что с этой стороны острова – небольшой сход глубин (глубина 300 — 400 метров). Так, например, рядом с островом Шикотан, где начинаются большие глубины, сообщений о наблюдении горбачей больше. В 2023 году туристы смогли сделать фото горбачей с шикотанского мыса Край Света.

Горбач занесён в Красную книгу Российской Федерации (статус – Восстанавливающийся вид). Это единственный представитель своего рода, обитающий в водах России и по всему миру.

Горбачи относятся к типу усатые киты. Питаются мелкой стайной рыбой (песчанкой, мойвой, сельдью, сайкой) и крилем. Часто охотятся, кооперируясь в группы. Продолжительность жизни – более 50 лет.

Летом эти киты часто образуют скопления в прибрежных районах, но могут встречаться и в открытом море. Держатся поодиночке, парами или большими скоплениями. Такое поведение связано с повышением эффективности охоты и не зависит от пола особей.

Российские воды, в основном, – места летнего нагула. Спаривание и рождение детёнышей происходит зимой в тропиках. В российских водах встречаются киты из трёх районов размножения: азиатского (Окинава, Огасавара, Филиппины), гавайского и мексиканского.

У нас в стране встречается как в Атлантическом, так и в Тихоокеанском регионах. Согласно данным Красной книги России (2020 г.), численность в северной части Тихого океана – около 21 тыс. особей, в Северной Атлантике – около 11 тыс. особей.

