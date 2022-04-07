У профи экзамен по педагогике. В 32-й раз проходит конкурс «Учитель года Сахалинской области»

По традиции его организовали профильное министерство и центр оценки качества образования региона. 24 соискателя из шестнадцати муниципальных образований со стажем работы от 3 лет до 21 года соревнуются в мастерстве.

Есть среди них учителя английского и русского языков, литературы, начальных классов, математики, физкультуры, а также дефектологи, педагоги-психологи и воспитатели. Надо отметить, что нынешний конкурс нацелен на новые технологии в работе, развивающие личность ребенка.

К четырем основным номинациям на этот раз добавились две новые, дополнительные. Они призваны определить лидеров 2022 года среди «цифровых учителей области» и тех, кто лучше других владеет «педагогическим мастерством, творчеством и вдохновением».

В эти дни на очном этапе состязаний конкурсанты представляют авторские методические наработки, проводят открытые уроки, классные часы и мастер-классы. А четыре состава жюри – большое, предметное, альтернативное и ученическое – оценивают их профессионализм. Впереди абсолютно новое командное испытание «Педагогический СТиЭМ», оно и завершит соревнования.

Имена лучших учителей станут известны 11 апреля. В этот день жюри назовет также абсолютных победителей в номинациях «Учитель года Сахалинской области», «Воспитатель года», «Лучший педагог-психолог» и «Лучший педагог-дефектолог». Они и будут представлять педагогическое сообщество островного региона в финале всероссийских конкурсов профессионального мастерства.

Людмила АРТЕМОВА.