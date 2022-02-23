У российских спортсменок опять украли победу

Вчера на чемпионате мира по лыжным гонкам в норвежской Люгне среди юниоров (U20) был день эстафет. Девушки разыгрывали медали на дистанции 3,3 км на четырех этапах.

Главными претендентами на золотые медали считались команды Норвегии и России.

Первый этап неожиданно для специалистов и болельщиков выиграла канадка Жасмин Дроле.

Однако, все поклонники этого вида спорта прекрасно понимали, что североамериканкам трудно будет бороться за общую победу в эстафете, так как четырех равных по силе гонщиц в сборной Канаде на сегодняшний день нет.

Россиянка Евгения Крупицкая, бежавшая на первом этапе, уступила Жасмин 2,1 секунды. Норвежки проигрывали нашим девушкам 6 секунд.

Бежавшая на втором этапе Дарья Непряева (родная сестра нашей олимпийской чемпионки) смогла довести это преимущество до 21 секунды.

На третьем этапе за сборную Россию выступала сахалинская лыжница Анна Кожинова. За сборную Норвегии — бронзовый призер в гонке на 15 километров с масс-старта свободным стилем Тува Брусвеен-Йенсен.

Анна хорошо начала свой этап и смогла увеличить разрыв до 23 секунд. Однако на второй половине дистанции у норвежской лыжницы открылось «второе дыхание» и она стала отыгрывать секунды у сахалинской лыжницы. Бронзовый призер смогла сократить на финише этот разрыв до 6,2 секунды.

На заключительном этапе эстафеты все решилось в очной борьбе в финишном створе между россиянкой Елизаветой Бекишевой и Анной Хегген. Девушки практически одновременно пересекли финишную черту.

Спустя некоторой время на информационном табло лыжного стадиона высветилось: сборная России-36:52,4, сборная Норвегии-36:52,6. Спустя пару минут появилась поправка, что Россия выиграла у норвежек не 0,2 секунды, а всего 0,1 секунды. После этого было официально объявлено, что российские спортсменки чемпионки мира.

Сколько радости испытали девушки и их тренеры, даже сложно представить. Однако, спустя пять минут, на информационном табло высветилось: сборная Норвегии-36:52,3, сборная России-36:52,4.

Почему так произошло? Ответа на этот вопрос у меня нет. Могу сказать одно. На чемпионате мира среди юниоров и молодежи такие казусы не должны иметь место. Подобный удар под дых не каждый взрослый спортсмен выдержит, а здесь совсем юные девушки. Для большинства спортивных функционеров в мировом лыжном спорте эти девочки годятся во внучки.

А как же быть с правилом: в спорте надо побеждать честно? Судя по последним скандалам на летней и зимних олимпиадах, сегодня это не актуально. Победа любой ценой, вот что становится в основу золотых медалей, которые открывают ворота в мир благосостояния и богатства.

Победителей не судят? Возможно. Но будут ли уважать, вот таких победителей?

Игорь Карпук.