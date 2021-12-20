У рыболовов-любителей свои каникулы. Клевое место

Составление прогнозов, как известно, дело неблагодарное – уж очень много корректирующих факторов подбрасывает жизнь. Особенно если речь идет о любительском рыболовстве. У каждого рыболова-любителя свои прогнозы, приметы, ориентиры. Тем не менее, существуют доказанные научным и практическим путем закономерности, которые помогают в общих чертах представить картину будущего, опираясь на опыт прошлого.

Наш постоянный консультант кандидат биологических наук Виталий НИКИТИН помог «Советскому Сахалину» ответить на вопрос – какой может быть рыбалка в третьей декаде декабря – первой половине января.

Лед на водоемах Сахалина в нынешнем сезоне образуется неравномерно: если в северной и центральной частях острова рыбалка со льда шла активно с начала декабря, то на юге произошла существенная задержка, чуть ли не на месяц.

Соответственно, сдвинутся и сроки активной рыбалки к концу января – началу февраля. Если оправдаются предположения синоптиков и наступят-таки лютые морозы, то есть надежда, что к тому времени из пакового льда, принесенного морскими течениями, у юга Сахалина образуется ледовый припай на море.

Другая закономерность: рыболовы, которые в первой половине декабря отлично рыбачили в северной и центральной частях острова, в новогодне-рождественский период могут испытать разочарование. Потому что с приходом сильных морозов наступает период глухозимья. В воде под сплошным покровом льда уменьшается количество кислорода, рыба теряет былую активность, к тому же меньше становится и фитопланктона – главного рыбьего лакомства.

Тем не менее рыбалка продолжается и глухую пору. Привлекательными остаются водоемы Охинского района, северо-восточной части острова, Поронайский район с его озером Невским и рекой Таранкой.

Старожилы хорошо помнят, что именно в самые сильные морозы на реках Тымь, Поронай активно ловили налима, ведь у этой рыбы в холода наступает нерест. Сейчас, судя по поступающим данным, налимья рыбалка не так добычлива, да и рыба попадается мелкая.

На Поронае можно будет наловить щук на поставушки. Снасть включает в себя надежную леску, грузило и небольшой крючок на конце с прочным поводком. В качестве наживки лучше всего подходит рыбка, чаще всего малоротая корюшка. Лунку выпиливают или высверливают во льду большим буром. Снасть погружают в воду, леску накидывают на кончик ивового прута длиной около метра, который втыкают в наст. Большая часть лески смотана на катушке. О щучьей поклевке можно узнать по поведению прутика: качнулся – бегом к лунке…

На Тыми есть смысл обратить внимание на равнинные участки между селами Чир-Унвд и Ныш, а также далее, до районного центра Ноглики. На Поронае такие места располагаются между селами Орлово и Буюклы в Смирныховском районе. Чем шире русло, тем лучше для рыбалки: здесь находятся плесы и затоны, где держатся щука и амурский язь.

На юге ситуация напоминает начало января 2014 года. Долго не становился лед на озерах и в лагунах, рыболовы переключились на реки. На Сусуе и Найбе успешно ловили морскую «малоротку» и навагу. На Тунайче, когда позволил лед, традиционно ловили сельдь, малоротую корюшку, навагу и звездчатую камбалу. В устьях рек попадались кунджа и красноперка.

То обстоятельство, что долго не образовывался ледовый припай в заливе Мордвинова, расстраивало многих любителей зимней рыбалки. Ведь именно на морском припае они рассчитывали ловить крупную зубатую корюшку. Но нашлась альтернатива: на озерах Птичье и Изменчивое, когда не замывало песком протоки, «зубаря» ловили ничуть не хуже.

Подготовил Ярослав САФОНОВ.

НОВОГОДНЕ-РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Пицца по-сахалински

Для приготовления такой пиццы (одной большой или двух поменьше) потребуются:

Тесто дрожжевое, можно – купленное в магазине, филе горбуши (достаточно одной «боковушки»), крупная луковица, крупный помидор, столовая ложка майонеза, а лучше сметаны, чайная ложка соли, немного сыра и перец молотый по вкусу.

Тесто тонко раскатывается. Филе рыбы освобождается от шкуры и мелких косточек. Мякоть не нужно прокручивать на мясорубке, лучше нарезать тонкими ломтиками. Эти ломтики выкладываются на поверхность теста, причем слой не должен быть толще 5 миллиметров. Для того, чтобы пицца получилась посочнее, поверх слоя рыбы выкладывают так же нарезанный тонкими полосками репчатый лук.

Помидор обдают кипятком, чтобы на нем лопнула кожица. Ее нужно удалить, а мякоть нарезать тонкими полосками. Дальше, в отдельной посудине, полученную массу хорошенько перемешивают со сметаной или майонезом, подсаливают, перчат, после чего выкладывают следующим слоем на слой лука.

На финише всю «композицию» увенчивают слоем тертого или мелко нарезанного сыра и отправляют в духовку. О готовности судят по состоянию теста, оно должно быть хорошо пропеченным и иметь характерный «загорелый» вид. Примечание: вместо горбуши вполне можно использовать филе наваги, которое обязательно нужно освободить от рыбьей кожи и косточек.

Приятного аппетита!