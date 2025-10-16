У Сахалина и Выборга много общего начиная с XVIII века

Когда во время отпуска приезжаю из Петербурга в Выборг в гости к подруге, вновь ищу и, конечно же, отыскиваю грани, объединяющие Сахалин и Выборг. Исторически они роднятся через деятельность первого начальника острова Андрея Гинце. Заслужив льготную пенсию, он ушёл в отставку и десять лет жил на даче в окрестностях Выборга. А на Сахалине в честь Гинце был назван катер, о курсировании которого писал в «Воспоминаниях» политкаторжанин Иван Ювачёв – отец поэта Даниила Хармса. Но это будет позднее.

А началось всё с руководителей камчатских экспедиций Витуса Беринга и Ивана Крузенштерна. Первый жил в Выборге с супругой Анне Каролине Пюльзе и именно из этого города отправился на Дальний Восток. Второй, прежде чем возглавил первую русскую кругосветную экспедицию, в должности мичмана участвовал в Выборгском морском сражении (кстати, в июне нынешнего года исполнилось 235 лет этому историческому событию). А ещё с двадцатилетнего возраста Геннадий Невельской ходил на кораблях по Финскому заливу, а навигацию 1835 года будущий адмирал встретил на фрегате «Венус», который курсировал по маршруту с заходом в порт Выборга.

Представьте себе, что современный Выборг – настоящий музей под открытым небом. По его вымощенным камнем дорогам когда-то ходили известные мореплаватели, покорившие Тихий океан, Охотское море и другие акватории.

Столетия назад преодолеть долгую дорогу от западных границ страны до её восточных рубежей мог не каждый. Но исторические пути были проложены знаменитыми людьми, служившими на благо России. И среди тех, с кем связан Сахалин и Выборг, значится писатель Алексей Новиков-Прибой. Участник Русско-японской войны, автор романа «Цусима», герои которого оказываются вблизи одного из Курильских островов, летом 1907 года был членом военной партийной организации в Выборге. Будучи там арестованным и заключённым в замке, Новиков-Прибой бежал из него за границу и несколько лет прожил в Англии.

Современный Выборг – место проведения кинофестивалей «Окно в Европу». На него съезжаются именитые актёры и режиссёры, которые бывали и на сахалинском «Краю света». Так, выросшая на Сахалине Оксана Бычкова в августовские дни 2023 года была удостоена награды гильдии продюсеров России за фильм «Нина». С этим же фильмом режиссёр победила в конкурсной программе «Выборгский счёт».

В этом году кинофестиваль назывался «Российское кино – прогноз на завтра». Примечательно, что на нём демонстрировалось несколько кинокартин, связанных с Дальним Востоком. Так, сюжет художественного фильма «Большая земля» (2025) разворачивается на островном маяке в Тихом океане, а в анимационной истории «Жил-был тигр» (2025) события происходят в приморском зоопарке, в котором маленький козлик помогает хищнику обрести свободу.

В мультфильме «Мой друг – дух» девочка Саша из Петербурга отправляется в опасное путешествие в Китай. На встрече со зрителями режиссёр Карен Шахназаров рассказал в числе прочего о «своём Владивостоке» и упомянул об «Анне Карениной. Истории Вронского», где благодаря повести Викентия Вересаева в сценарии появилась отсылка к Русско-японской войне.

И на этот раз на фестивале я побывала не одна. Со мной подруга Евгения Протасова, родившаяся и долгое время жившая на Сахалине, а ещё – мастер-флорист Татьяна Комарова, участвовавшая в программе «World skills» на Сахалине. Позже в неспешном разговоре в кондитерской «Risole», что недалеко от вокзала, мы говорили о лучших фильмах здешнего кинофестиваля и о многом другом.

Евгения мечтает о новом дальневосточном туристическом маршруте, а Татьяна рассказывает, как её ученица заняла в августе 2018 года на Сахалине второе место среди юных флористов, как оказавшиеся на острове тренеры-эксперты по компетенциям «World skills», побывав на Буссе, восхитились природным разнообразием этого места.

Под конец встречи, крепче связав Выборг и Сахалин новыми ассоциациями и мечтами, мы пытаемся узнать, каким он будет – прогноз на завтра.

Елена Иконникова, профессор СахГУ.

