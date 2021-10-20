У Сахалина появилась перспектива производства топлива из газового конденсата

Губернатор области Валерий Лимаренко и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов подписали соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов в сфере производства жидких видов топлива из газового конденсата. Подписание состоялось в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Стороны изучат возможность строительства в регионе завода по производству топлива из газового конденсата, включая авиационный керосин.

Сахалинская область должна разработать технико-экономический анализ проекта. По его результатам стороны определят возможные конфигурации завода, основные технико-технологические параметры и оценят экономическую целесообразность реализации проекта.

До 1 ноября правительство РФ должно подготовить доклад о создании производства авиационного керосина, бензина и дизельного топлива на территории островного региона, в том числе с использованием в качестве сырья газового конденсата.

– Мы можем сделать цены на бензин и дизтопливо более доступными для автовладельцев. Сейчас цену горючего определяют факторы, на которые мы не можем влиять. В их числе – цены на оптовом рынке и расходы по доставке. Еще один важный аспект – наша авиация может быть обеспечена керосином местного производства, – пояснил Валерий Лимаренко.