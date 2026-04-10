У «Сахалина» пропала игра. На чемпионате России по волейболу среди женских команд

В чемпионате России по волейболу в высшей лиге А среди женских команд стартовал тринадцатый тур. «Сахалин» проводит матчи в Хабаровске.

Островная дружина уже сыграла с «Динамо-Метар-2» (Челябинск) и «Динамо-Уфимочка БашГАУ (Уфа).

Увы, оба поединка проиграла. «Динамо-Метар-2» со счетом 0:3, «Динамо-Уфимочка БашГАУ» — 1:3. Но обо все по порядку.

«Метар-2» в текущем чемпионате дважды встречался с «Сахалином» в шестом туре и в обоих поединках уступил 0:3 и 1:3. Проведя 48 матчей, команда в 10-ти одержала победы. В последних четырех встречах дружина из Челябинска выиграли два. Набрав 34 очка, «Метар-2» расположился на скромном двенадцатом месте в турнирной таблице.

Островная дружина в 48 матчах чемпионата добилась успеха в 32. В двенадцатом туре команда выиграла четыре встречи. Имея в активе 97 очков, «Сахалин» занимает пятое место в промежуточном протоколе.

Весь этот турнирный расклад говорил о том, что фаворитами в третьем поединке между этими командами в чемпионате являлась островная команда.

Дебют встречи был за «Сахалином» — 3:1, 4:2, 5:3. Прогнозы в спорте вещь ненадежная. В этот вечер данная истина лишний раз получила свое подтверждение. «Метар-2» без лишней суеты сравнял счет в партии 5:5. Затем постепенно стал уходить в отрыв 7:10, 8:13. Как ни старалась островная дружина переломить ход поединка, у наших девушек ничего из этого не получалось. Пропала не только командная игра в атаке, но и в защите. Большинство атак островитянок соперник блокировал надежной игрой своего блока. Если атака у наших девушек все же проходила, то мяч предательски летел за пределы площадки или соперник поднимал все «мертвые» мячи. В свою очередь игроки «Метара-2» бились за каждое очко. Команда смогла навязать свои скорости в сете и при этом допускала минимум ошибок. Под таким давлением игра у островитянок просто рассыпалась. Итог партии 16:25.

Начало второго сета дало надежду на успех в партии. Вначале «Сахалин» выиграл свою подачу, и тут же Мила Оликова делает два эйса — 3:0. Картина дебюта первого сета повторяется. «Метар-2» выигрывает подряд пять розыгрышей — 3:5. Наши девушки не «опускают руки» — 5:6, 7:7, 9:10. Дальше полное господство соперника на площадке — 9:12, 11:17, 13:20. При счете 17:24 «Сахалин» заставил соперников сильно понервничать, завершив подряд пять розыгрышей в свою пользу — 22:24. Увы, на большее у команды ни физических, ни моральных сил не хватило — 22:25 и 0:2.

После проигранных двух партий «Сахалин» так и не смог прийти в себя. В свою очередь «Динамо-Метар-2», поймав игровой кураж, продолжала творить на площадке свою игру, показывая чудеса в защите и атаке. Нет, островитянки не сдали партию без боя, о чем говорит счет по ходу сета — 6:5, 9:8, 10:8, 14:11, 17:14, 18:15. Как ни печально, но последнее слово было за командой из Челябинска — 18:18, 18:25 и 0:3.

В этот же день «Амурские тигрицы» уверенно переиграли «Динамо-Уфимочка БашГАУ» 3:0 (25:13, 25:15, 25:14).

Второй соперник «Сахалина» «Динамо-Уфимочка БашГАУ» провела в чемпионате 49 матчей, в которых одержала 22 виктории. Имея в активе 67 очков, дружина из Уфы занимала девятую строчку в турнирной таблице. В последних пяти поединках чемпионата «Уфимочка» два выиграла и три проиграла.

В шестом туре чемпионата, играя в Южно-Сахалинске, бело-голубые в первой встрече уступили «Сахалину» 1:3. Спустя двое суток в драматичном поединке смогли взять реванш 3:1.

Дебют вчерашнего матча был за «Уфимочкой». Выиграв первые три розыгрыша, соперник продолжил убегать в отрыв в счете 2:5, 3:8. Казалось, что игроки «Сахалина» просто не знают, как остановить бело-голубых. Постепенно пережив «девятый вал» соперника, островитянки наладили результативную игру — 7:9, 12:15, 15:17. Когда на табло горел счет 19:22, «Сахалин» организовал отличную серию атак и смог догнать беглянок 22:22. Концовка сета получилась просто огонь 22:23, 24:23, 24:24, 25:24. «Сахалин» выгрыз эту партию 26:24.

Начало второго сета было полным отражением первого — 3:8, 3:10. «Уфимочка» показывала классный, заводной волейбол и по праву вела в счете. Главное, соперник демонстрировал интересную атакующую и результативную игру, которая приносила им очки. У «Сахалина» мяч, в прямом смысле слова, валился из рук. Нависла угроза разгрома в партии. Островитянки в очередной раз демонстрируют свой неуступчивый характер 12:12. Дальше игра напоминала качели — 13:15, 16:16, 18:18, 20:18, 20:24, 23:24. Имея отличный шанс и во второй партии совершить очередное маленькое волейбольное чудо, «Сахалин» упустил такую возможность, на своей подаче отправив мяч в сетку — 23:25, 1:1.

Начало третьего сета соперник вновь оставляет за собой 4:7. Дальше больше — 8:12, 10:14, 12:17, 13:19. Наши девушки старались изменить ход игры в свою пользу, но у них не получалось блистать в атаке, да и в защите много было провалов. «Уфимочка» выигрывает партию 17:25.

В решающем четвертом сете сахалинки буквально вгрызались в каждый розыгрыш, команда вела 3:2, 5:4, 7:5, 9:6. При счете 10:8 «Сахалин» вновь «забуксовал». Создалось впечатление, что бело-голубые позволили островитянкам поверить в то, что они смогут перевернуть матч в свою пользу. Вначале они довольно легко сравняли счет 10:10, затем пошли дальше — 10:12, 13:15, 14:22. Остановившись в трех очках от победы в матче, соперник расслабился, чем умело воспользовался «Сахалин» — 17:24, 20:24. Однако последнее слово осталось за динамовками — 20:25 и 1:3.

Вечером «Амурские тигрицы» со счетом 3:0 (25:13, 25:18, 25:18) выиграли у «Динамо-Метар-2».

Сегодня у команд день отдыха. В субботу матчи тринадцатого тура чемпионата России по волейболу в высшей лиге А возобновятся.

Игорь КАРПУК.

Фото пресс-службы ВК «Сахалин».

