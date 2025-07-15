У сахалинцев 14 медалей на Кубке Защитников Отечества

Межрегиональное комплексное физкультурное мероприятие «Кубок защитников Отечества» (Дальневосточный федеральный округ) завершилось в Южно-Сахалинске.

В течение трёх дней на площадках учебно-тренировочного центра «Восток» более 100 ветеранов СВО со всех регионов Дальнего Востока выявляли сильнейших в настольном теннисе, пулевой стрельбе, пауэрлифтинге, стрельбе из лука, волейболе сидя и метании ножа.

По итогам состязаний в копилке у сахалинской команды 14 наград.

Золотые медали взяли Константин Иноземцев (настольный теннис, открытый класс), Владимир Авилов (пулевая стрельба, класс SH1), Юрий Наумкин (пулевая стрельба, класс SH2) и Денис Сафиуллин (стрельба из лука, открытый класс).

«Серебро» завоевали Иван Жмулевский (настольный теннис спорта слепых – шоудаун), Артём Дильмурадов (пулевая стрельба, открытый класс), Ильяс Пак (пауэрлифтинг, ПОДА), Константин Кузьминский (пауэрлифтинг, открытый класс), Фарид Якупов (стрельба из лука, открытый класс) и Юрий Наумкин (спортивное метание ножа, спортивный класс «В»)

Бронзовые награды заработали Александр Березенко (настольный теннис, открытый класс), Владимир Попов (пулевая стрельба, открытый класс), Артём Дильмурадов (пауэрлифтинг, открытый класс) и Денис Сафиуллин (спортивное метание ножа, открытый класс).

Организаторы турнира – Государственный фонд «Защитники Отечества», созданный Указом президента РФ Владимиром Путиным, Паралимпийский комитет России и правительство Сахалинской области при поддержке Министерства спорта РФ, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

Фото предоставлено Министерством спорта Сахалинской области.