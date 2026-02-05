У сахалинцев – успехи в горных лыжах, гимнастике и шахматах

Островные горнолыжники скатились с горы в Кусе и завоевали две бронзы

В Челябинской области состоялись Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Снежные игры».

Следы на склоне горы в Кусе оставляли юноши и девушки возрастной группы U16. По итогам состязаний в активе островных горнолыжников две награды, сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.

В слаломе третье место заняла Виктория Иванушко. Еще одну бронзу сахалинцы взяли в командных соревнованиях. Отличились Виктория Иванушко, Даниил Луценко, Елена Демешина и Дмитрий Пахомов.

Бронзовая команда сахалинских гимнасток

Команда Сахалинской области успешно выступила на чемпионате Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике. Соревнования проходили в Улан-Удэ.

Островной регион представили десять сильнейших гимнасток в индивидуальном многоборье и сборная команда в групповых упражнениях. В командном зачёте наши гимнастки стали обладательницами бронзовых медалей. В общий результат вошли выступления шести спортсменок: Виолетты Цой, Аллы Ли, Ульяны Титовой, Ирины Морозовой, Вероники Сидоренковой и Елизаветы Кукушкиной.

В групповых упражнениях сахалинская сборная также поднялась на третью ступень пьедестала. Бронзу принесли Виолетта Цой, Ирина Юн, Диана Искра, Софья Серых, Ульяна Титова и Елизавета Кукушкина. Отдельным достижением стала успешная квалификация Виолетты Цой на чемпионат России по художественной гимнастике: она заняла пятое место в финале многоборья.

Егор Макаров – призер первенства России по решению шахматных композиций

В Сочи начался главный детско-юношеский праздник шахмат этой зимы. В столице ОИ-2014 дан старт первенству России.

Первым видом программы стало решение шахматных композиций. Оно примагнитило 300+ самых лучших юных решателей нашей страны, продемонстрировавших мастерство и креативность в поиске оптимальных ответов к сложнейшим позициям.

Два дня решатели корпели над хитроумными задачами. При этом решение каждой задачи выглядело как настоящее искусство, которое наглядно демонстрировало красоту композиции.

Организаторы постарались по максимуму усложнить жизнь участников, предложив им 18 заданий, каждое из которых достойно одной, а то и двух звездочек.

В этот перечень входили:

Три задачи на мат в 2 хода.

Три задачи на мат в 3 хода.

Три этюда.

Три задачи на кооперативный мат.

Три многоходовые задачи.

Три задачи на обратный мат.

Среди тех, кто не испугался трудностей, были и четыре сахалинца.

Ярче всех проявил себя Егор Макаров. Его профайл украсила запись о серебряной медали в возрастной группе U19.

Дюжину задач главный решатель Сахалина (он – чемпион ДФО, бронзовый призер финала детского Кубка России, трехкратный победитель первенства ДФО) расщепил идеально, в двух допустил небольшие помарки, и только четыре смогли устоять перед его пытливым умом.

В этой же возрастной группе ТОП-10 замкнул Владислав Черняев. Всего одного правильного решения не хватило ему, чтобы занять шестое место.

В U15 Максим Костерин нарешал на 18-е место (второй показатель среди представителей ДФО), а Марина Круглова – на 34-е (третья среди участниц ДФО).

Предыдущий раз островные шахматисты становились медалистами первенства России в 2005 году (Варвара Местникова взяла бронзу в медленных шахматах в U10).

Едва осознав серебряный успех, Егор Макаров поделился своими впечатлениями от участия в первенстве страны по шахматам (дисциплина «решение шахматных композиций»).

— Я начал готовиться за два месяца. «Пробежался» по всем жанрам, выявил сильные и слабые места. Постарался подтянуть кооперативные маты и двухходовки. За две недели до начала начал решать все задачи Алексея Попова (составитель задач турнира и сам крутой решатель) в надежде, что он может дать свою задачу. Правда, напрямую это не помогло, так как в моём возрасте их не было, а вот в других возрастах его задачи встретились. Но зато получил практику решений. Это тоже сказалось.

Перед турниром ставил себе цель зайти в тройку лидеров. Поэтому думаю, что выполнил свою задачу с отличием. Но, с другой стороны, вполне мог набрать больше очков. Например, потерял довольно много очков на третьем этюде, который почти все решили на 5 баллов. Также большинство нашли мат в три хода в первой задаче, а я не смог.

После первого дня я шёл девятым, но подозревал, что второй день будет гораздо сложнее.

Я хорошо отрешал задачи на кооперативный мат (10 баллов), после чего стал четвёртым. Не самым удачным образом отрешал многоходовки и откатился на пятое место. Но знал, что впереди ещё один тур — обратные маты, которые у меня и получаются круче всего.

В последнем туре из 50 минут успел решить всё за 30, остальные 20 минут тщательно проверял все свои ответы, что и привело меня к 15 из 15 в этом туре.

После этого я подозревал, что у меня есть только маленькие шансы на бронзу (там всё зависело от решения последнего тура моими конкурентами). Затем стали известны предварительные итоги, где я был на третьем месте. Меня это очень сильно обрадовало!!!

Но в тоже время, я обратил внимание, что отстал от второго призера всего лишь в 0,5 балла. Пошел на апелляцию посмотреть свою работу у Алексея Попова. Но, увы, так и не смог найти, за что мне могли бы вернуть полбалла. Я уже смирился с бронзой, но тут ко мне подошел Саша Полуянов (он был на втором месте) и сказал, что у него сняли 2,5 балла за решение первой задачи на кооперативный мат. Вот таким чудом я и вышел на второе место! — рассказал островной решатель.