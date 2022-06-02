У Сахалинской области прочная продовольственная безопасность

В регионе действует масштабная и беспрецедентная государственная поддержка агропромышленного комплекса

Губернатор Валерий Лимаренко недавно отчитался перед депутатами областной думы о деятельности регионального правительства за год. Одной из важных тем доклада стало стабильное продовольственное обеспечение островов.

– У нас развито сельское хозяйство и пищевая промышленность. Мы практически полностью обеспечиваем себя картофелем и яйцом, на две трети овощами, молоком и молочными продуктами. Всеми видами мяса – на 22 процента. Рыбой и рыбопродукцией – полностью. То есть мы имеем надежную продовольственную обеспеченность, – сказал Валерий Лимаренко.

Сахалинские власти организовали работу, чтобы исключить спекуляцию с ценами на привозные товары, которые не производятся на островах. В частности, местным оптовым и торговым сетям оказана помощь в выстраивании взаимоотношений напрямую с производителями, минуя звено многочисленных посредников. В зоне особого внимания – сахар, мука, гречка, рис и другие социально значимые продукты. В оптовом звене созданы необходимые товарные запасы.

– В нашей области действует масштабная и беспрецедентная государственная поддержка агропромышленного комплекса по более чем 40 направлениям. Она разработана в рамках политики импортозамещения и наполняется все новыми мероприятиями, чтобы обеспечить стабильное снабжение сахалинцев и курильчан собственными продуктами, – отметила министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.

– Сейчас у наших товаропроизводителей есть дополнительный стимул для самореализации. Раньше могла помешать высокая конкуренция с зарубежными производителями. Теперь же предприятия могут вый­ти на новый уровень своих возможностей, наращивать объемы производства и еще больше расширять ассортимент продукции, что особенно актуально сейчас, в условиях санкционного давления, – считает генеральный директор мясоперерабатывающей фабрики «Золотой Теленок» Алексей Плотников.

По инициативе губернатора в островном регионе ведется большая работа по развитию сети экономформата. Сегодня она насчитывает более 720 торговых точек – социальных магазинов, фирменных объектов торговли местных производителей, автолавок, которые доставляют продовольствие в отдаленные населенные пункты.

Через эту сеть реализуется почти четверть всего продовольствия в области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Продукты, которые произведены на Сахалине, продаются в социальных магазинах с наценкой не более 15%. Товары, которые завозятся в область, попадают сюда в основном по прямым договорам поставки, что позволяет удерживать цены в социальных магазинах на 15 – 20 % ниже рыночных. В перечне социально значимых продуктов – молоко, крупы, картофель, мука, хлеб, макаронные изделия, сахар, соль, чай, яйцо, масло, рыбные консервы, вареная колбаса, мясо птицы, говядина, свинина, а также овощи и фрукты.

Предпринимателям ост­ровного региона оказывается помощь по различным направлениям, в том числе возмещаются транспортные расходы на доставку продуктов питания в районы Крайнего Севера. Это позволяет сдерживать рост цен на товары первой необходимости.

– По инициативе губернатора Валерия Лимаренко развернулась важная работа по укреплению продовольственной обеспеченности Сахалинской области. При поддержке властей бизнес сдерживает цены на социально значимые товары. Предпринимателям выгодно организовывать торговые точки экономформата. Не все люди могут позволить себе делать покупки в супермаркетах, поэтому необходимо развивать эту сеть, – отметил депутат областной думы Сергей Бондарев.

С прошлого года у жителей всех районов появилась возможность регулярно приобретать свежевыловленную рыбу напрямую от рыбопромышленных предприятий. Благодаря тому, что исключаются расходы на хранение и переработку, удается продавать дары моря по ценам значительно ниже рыночных.

Виктор МАЛЫШЕВ.