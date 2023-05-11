У вампиров зверский аппетит. С начала клещевого сезона атакам таежных кровопийц подверглась уже сотня сахалинцев

Специалисты отмечают значительный рост обращений по сравнению с прошлым годом, тогда их на начало мая было лишь 41. Да и сам сезон начался примерно на неделю раньше прошлогоднего. Подробнее обо всем «Советскому Сахалину» сообщили в региональном управлении роспотребнадзора.

За первую майскую неделю специалистами ведомства зафиксировано 50 обращений от укушенных клещами. География такая: Южно-Сахалинск, Корсаковский, Углегорский, Смирныховский, Южно-Курильский, Невельский, Холмский, Анивский, Поронайский и Александровск-Сахалинский районы. Исследования в специализированной лаборатории показали, что из общего числа снятых с людей клещей 10 являлись носителями возбудителей заболеваний: в 9 случаях – боррелиоза, еще в одном случае — моноцитарного эрлихиоза человека. Энцефалит не выявлен.

На какие первые симптомы обязательно нужно обратить внимание? Повышение температуры, головная боль, покраснение или сыпь вокруг места укуса.

Эффективность медицинских мер напрямую зависит от времени, прошедшего после укуса. Поэтому чем скорее пациент обратится в медицинское учреждение, тем лучше. Клещей, снятых с людей после укуса, исследуют в лаборатории особо опасных инфекций регионального центра гигиены и эпидемиологии по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28-а. Контактный телефон (4242) 46-03-38.